‘Terör örgütü kendini hiç güvende hissetmeyecek’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Pençe Kilit Operasyonları ile kilit kapatılmıştır. Eğer orada olmasaydık, kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden şehit haberi gelmiyor. Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu. Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

'RUSYA GÖZ YUMUYOR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise gelinen noktada örgüt PKK'nın, Türkiye'den çok Suriye'nin ve Irak'ın güvenlik tehdidi haline geldiğini söyledi. ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örgüte destek verdiğini, Rusya'nın da Mümbiç'te PKK varlığına göz yumduğunu belirten Fidan, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız" diye konuştu.