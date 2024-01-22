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Haberler Politika Türkiye’de ilk kez ‘albino çakal’ görüldü

Türkiye’de ilk kez ‘albino çakal’ görüldü

HABER MERKEZİ
Türkiye’de ilk kez ‘albino çakal’ görüldü
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'albino çakal' görüldüğünü duyurarak, görüntüsünü paylaştı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" dedi.
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