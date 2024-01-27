‘Mehmet Sevigen İstanbul aday adaylarımızdan biri’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında anlaşma sağlanamadığı iddia edildi.

BAZI İLLERİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce'nin bu mesaja cevap vermediği iddia edilirken, İnce dün Ankara'da basın toplantısı düzenledi. "Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız. Memleketteki herkesin kapısını çalmak ve gönlünü almak için ter döneceğiz" diyen İnce, İstanbul adaylığı için şu an 3 aday adayı bulunduğunu ve bunlardan birisinin Mehmet Sevigen olduğunu söyledi. İnce, belli olan diğer adaylarını da açıkladı. Buna göre Memleket Partisi'nin belirlenen adayları şöyle; Eskişehir'de Salih Eskici, Sakarya'da Ali Sarı, Bilecik'te Hüseyin Korkman, Yalova'da Fatih Elönü, Mersin'de Haluk Bozdoğan, Ankara Şereflikoçhisar'da edibasın likoçhisar'da Mahmut Celal Ünsal, Artvin'de Yekta Faik Yılmaz, Aydın'da Ali Çetinkaya, Bilecik Bozüyük'te Talat Halefoğlu, Eskişehir İnönü'de Hamdi Eskişe- Tosunoğlu, İzmir Bayındır'da Ali Erişen, İzmir Tire'de Nihat Koç, Samsun Canik'de Furkan Güler.