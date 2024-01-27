“Sadece İzmir’i düşüneceğiz”

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile birlikte Karabağlar'da görev yapan mahalle muhtarları ile sabah kahvaltısında buluştu. Muhtarlardan gelen taleplere her zaman öncelik verdiklerinin altını çizen Dağ, kentteki bütün muhtarların telefon numaralarının şahsi cep telefonunda kayıtlı olduğuna değindi.

'TALEBİ YERİNE GETİRDİK'

İzmir milletvekili olduğu süreçte sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil, herkesin isteklerini yerine getirmeye çalıştığını anlatan Dağ, gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerinden gelen talepleri makul ve mantık çerçevesindeyse yerine getirmek için sonuna kadar uğraştıklarını vurguladı. Bunlardan en bariz örneğin Yeşillik Caddesi'nde yaşandığını anlatan Dağ, "Yeşillik Caddesi, Konak Tüneli'nden dolayı Karayolları ağına alınmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2019'da seçildikten sonra bunun büyükşehir ağına alınmasını talep etti. Biz Haziran'da bunun onayını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çıkardık. Yine Büyükşehir Belediyesi'nce Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması ve bu sayede daha uygun kredi bulunmasının talep edilmesi üzerine yatırım programına alınmasının takipçisi olduk. Yine Narlıdere Metrosu bitmedi, hala bitmedi. Demek ki içeride kaynak tükendi. Borçlanma talebi oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin bizden bir talebi oldu. O talebi yerine getirdik. Koku sorunu konusunda Çiğli dördüncü faz arıtma ünitesinin yapılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi onu söyledi. Biz dördüncü fazının harekete geçmesi için İller Bankası'ndan gerekli krediyi çıkardık" diye konuştu. Kent genelinde yeni bir mezarlık yerinin bulunması için büyükşehir belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sadece yazı yazdığını hatırlatan Dağ, konuyu kendilerinin takip ettiğini, Seferihisar'da Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazinin geçen ay tahsis edildiğini söyledi.

'BİZDE BAŞKA AŞK YOK'

Dağ, "12 yıl boyunca milletvekilliğim döneminde bizde başka bir aşk yok, sadece İzmir dedik ve yine aynı şeyi söylüyoruz. Büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda da artık, bizde başka hiçbir aşk yok, sadece 'İzmir' diyeceğiz, sadece İzmir için çalışacağız, sadece İzmir'i konuşacağız, sadece İzmir'i düşüneceğiz ve sadece İzmir için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi. Muhtarlarla sohbet edip görüş alış verişinde bulunan Dağ, sonrasında Karabağlar Çamlık'taki çarşı esnafının sorunlarını dinledi.

TAKSİCİ ESNAFINA SÖZ VERDİ

Dağ, Gaziemir ilçesindeki Abdullah Arda Meydanı ziyaretinde esnaf ve vatandaşla bir araya gelip sohbet etti, görüştü taksicilerin talep ve beklentilerini dinledi. Adnan Menderes Havalimanı taksi durağında 50 taksici ile görüşen Dağ, ulaşım sektörünün temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Taksiciler, "Ankara, Altınyol ve Yeşillik caddelerindeki trafik sorunu, korsan taksi, taksicilerin İzmir Şehir Hastanesi'ne giriş çıkışları" ile ilgili problemlerini anlattı. Dağ, taksici esnafına trafik sorununu çözme sözü verdi.