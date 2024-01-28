CHP Parti Meclisi Özel’e yetki vermedi

CHP'de Cuma günü ve akşamı yapılan MYK ve Parti Meclisi toplantıları Ekremciler ile Özgürcülerin birbirini çelmelediği, çekilen kılıçların kullanıldığı tam bir meydan savaşı yaşadı. KUPON BELEDİYELER HARİÇ, adaylar kıran kırana belirlenebildi. Adeta Bizans oyunları, çekişmeler ve çelmelemeler yüzünden sabahlara kadar süren CHP MEYDAN SAVAŞI'nda öyle olaylar oldu ki, her biri film ve kitap olacak özellikte. GENEL BAŞKAN ÖZEL'E YETKİ VERMEDİLER.

Düşünebiliyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin elinde olan Çankaya, İzmir Karşıyaka, İstanbul Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde aday belirlemek üzere Parti Meclisi'nden (PM) yetki istedi. Parti meclisi VERMEDİ.

REDDEDİLDİ. Ardından Parti Meclisi, Şişli adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun bürokratı Resul Emrah Şahan'ı aday yaptı.

MUHİTTİN BÖCEK ZORLUKLA GEÇTİ

Antalya adayı Muhittin Böcek oylamasında, parti meclisi karpuz gıbi ikiye bölündü.

Parti meclisi üyelerinin 32'si evet derken, 30'u HAYIR oyu kullandı. Böcek devre dışı kalmaktan son saniyede kurtulabildi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adayların bir kısmını saçını başını yolarak ancak listeye koydurabildi. İZMİR KRİZİ SÜRÜYOR. İzmir ve bazı ilçelerini eşbaşkanlar Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel paylaşamıyor. Kilitlenmış mesele arka kapılarda pazarlıklara konu oluyor. CHP İzmir aday borsası her gün değişiyor.

Son duruma göre, Selin Sayek Böke, Buğra Gökçe, Cemil Tugay, Olgun Atilla, Tunç Soyer, Abdül Batur arasında karar verilecek. Sevgili okurlarımız, CHP meydan savaşı cephelerinde yaşanan olayları film şeridi gibi anlatmaya başlıyorum.

CHP'DE GERGİN GÜN VE GECE

CHP'de tartışmalar yüzünden MYK ancak 19.15'te bitti. Ardından 20.00'de başlayan parti meclisi gerginlikler içinde sabaha kadar sürdü. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gergin bir havada geçerken, toplantı sırasında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan adaylıktan çekildi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de CHP'den istifa etti.

MYK sırasında dört dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi zehir zemberek bir açıklama ile istifa etti.

İlgezdi, Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğini iddia etti.

Toplantı sırasında Hatay ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile birlikte Antalya'nın Konyaaltı ve Mersin'in Mezitli ilçesinde gösterilen adayların da yeniden değerlendirmeye alınacağına yönelik bilgiler kulislere yayıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'de tepkiyle karşılanırken, Tekirdağ'da da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Candan Yüceer'in aday gösterilmesine tepki göstermiş ve bağımsız aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

YAVAŞ SAÇINI BAŞINI YOLDU

Ankara'ya yönelik MYK ve Parti Meclisi'nde zorlukla kararlar alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istediği aday eski İyi Partili Mesut Özarslan Mamak'tan aday gösterilmedi. Yavaş, bunun üzerine Özarslan'ı başdanışmanlık görevine getirdi.

Mansur Yavaş uğraştı, didindi Gölbaşı'nda eski MHP'li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Polatlı'da da MHP'den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı, Kızılcahamam'da 2014-2019 dönemi MHP Belediye Başkanı Coşkun Ünal, Beypazarı'da eski MHP Belediye Başkan Adayı Özgür Kasap ve Kalecik'te eski İYİ Parti İlçe Başkanı Satılmış'ı listeye zorlukla sokturabildi.

HATAY TARTIŞMASI

CHP'de saat 13.00'te başlaması planlanan MYK'nin saat 15.15'te başlamasının nedeninin, "Lütfü Savaş tartışması" olduğu bildirildi. İddiaya göre, MYK'den önce Özgür Özel başkanlığında Lütfü Savaş'ın adaylığının tartışıldı ancak konu MYK'ye taşınmadı.

Gece yarısına kadar süren Parti Meclisi'nde, kıran kırana 8 büyükşehir, 13 il adayı daha belli oldu.

Kalan İstanbul, Ankara, İzmir ve ilçeleri kupon belediyeler 29 Ocak'ta belirlenecek.

SONUÇ

Şu anda yetki talebi reddedilmiş bir CHP Genel Başkanı Özgür Özel var. Diğer eşbaşkan Ekrem İmamoğlu CHP Parti Meclisi'nde çok etkin. Listesini aynen geçiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na randevu vermiyor. Arka planda 1 Nisan'a hazırlanıyor. Evet CHP'ye giren de dışında olan da yanar. CHP seçmenlerine sabır diliyoruz.