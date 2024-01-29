Türkiye Yüzyılı’nın İzmir ekibi iş başında

Başkan Erdoğan tarafından önceki gün İzmir'deki törende kamuoyuna tanıtılan AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 30 ilçe belediye başkan adayı, dün Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile zirve yaptı. Toplantıda şehrin tüm sorunlarının çözümü için sonuna kadar çalışma konusunda fikir birliğine varıldı

SORUNLAR SÜRATLE ÇÖZÜLECEK

İzmir'de törenle isimleri açıklanan Cumhur İttifakı'nın 30 ilçe belediye başkan adayı, dün AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile yaptıkları toplantıyla sahaya indi. AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantıda, 31 Mart'taki seçimlere kadar duraksamaksızın çalışma ve sıkmadık el bırakmama kararı alındı. Adaylar, yerel yönetimlerde hizmet sıkıntısı yaşayan İzmir'in sorunlarının çözümü için kolları sıvadı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ilçe belediye başkan adaylarıyla tek tek ilgilenerek birlikte yapacakları çalışmaları konuştu. İlçe belediye başkan adaylarıyla tokalaşan Hamza Dağ, AK Parti Güzelbahçe Adayı G. Saime Bucaklıoğlu ile de el sıkıştı.

PAROLALARI MUTLAK BAŞARI...

Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katıldı. Fikir alışverişinde bulunulan toplantının ardından Hamza Dağ ve adaylar, mutlak başarı parolasıyla yola çıktı.