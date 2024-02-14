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Haberler Politika İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi

İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi

HABER MERKEZİ
İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi
DAHA önce BBP tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Alaaddin İshak Gümüş, İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklanarak, sahnede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verenlerin arasında yer aldı. Bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ismi açıklanan adayların arasında daha önce Büyük Birlik Partisi'nden adaylığını koyan bir ismin yer alması, "Bu nasıl aday açıklama" dedirtti. Daha önce kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz veren Alaaddin İshak Gümüş, bu kez de İYİ Partililerle birlikte toplu fotoğraf karesine girdi.
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