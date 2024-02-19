Suda ve toprakta zararlı madde yok

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında kayan toprağın altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden ocağında ki toprak kaymasının meydana geldiği alanda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 700'ün üzerinde personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasında, "Bu maden sahasındaki kazanın üzerinden 6 gün geçti. İlk anından itibaren. Devlet olarak, hükümet olarak tam bir seferberlik ruhuyla gece gündüz durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Tekrar ve tekraren geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

MÜDÜR SERBEST BIRAKILDI

Yerlikaya, "Erzincan'da başsavcımızın nezaretinde görevlendirilen 4 savcımız bununla ilgili bir ihmal, bir kusur varsa bilin ki kesinlikle ve kesinlikle hak, adalet, tecelli edecek. Buna hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Çevreyle alakalı alınması gereken her türlü tedbiri almış durumdayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız sürekli ölçümler alıyor. Şu anda gözüken hem suda hem toprakta burada halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir şeyin olmadığı yönünde. Dolayısıyla o noktada da kontrollerimiz böyle eş zamanlı eş güdümlü bir şekilde devam ediyor. " ifadelerini kullandı. Öte yandan, maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D., adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.