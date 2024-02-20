Bir yılda Konak’ın çehresi değişecek

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Ekibi ile Konak'ta sokak sokak dolaşarak projeleri anlatan Çankırı, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların çokça tepki gösterdiği Botanik EXPO fuar alanı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çankırı, Atatürk maskının altından başlayıp İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasındaki bölgeyi kapsayan EXPO fuar alanını kaldıracaklarını ancak buradaki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "Gürçeşme'deki EXPO alanı kaldırılacak. Çünkü yeri burası değil. Ayrıca ufak imar plan tadilatı ile aynı bölgedeki Lale, Vezirağa ve Küçükada mahallelerindeki kentsel dönüşüm planı devam edecek" diye konuştu.

Fotoğraf: Ercan Akgün

KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANI

Bölgedeki kentsel dönüşüm projesi için uzun vadeli programlar yaptıklarını vurgulayan Çankırı, "Bazı yerlerde bölgenin yoğunluğuna ve ekonomik durumuna göre dönüşüm olacak. Bunu uzun vadeli programlarla çalışacağız. Eğer 5 yıldan fazlayı bulacaksa onlara hemen doğalgazları getirip, hizmet vereceğiz ki insanların şehirdee yaşamalarını anlamlı kılacak bir avantajları olsun" dedi. Kadifekale, Ballıkuyu, Çimentepe, Gürçeşme ve Yeşildere gibi semtlerde yapmış oldukları plana göre çehrelerini çok hızlı değiştireceklerinin altını çizen Çankırı, "Her yer şantiye alanına dönecek. Her yerde bir şey yapacağız. İlk 1 yılda biraz zor olacak ama sonrasında herkes farkı görecek. Bizim bu farkı yaratmamız için tekrar altını çiziyorum, Büyükşehir ile birlikte yapmamız lazım" dedi.

Fotoğraf: Ercan Akgün

'YAŞAM KALİTESİ ARTACAK'

Konak ilçesini 7 bölgeye ayırdıklarını ve 111 tane mahallesinde ne problem varsa hepsini iyi bildiklerini ve göreve geldiklerinde bu problemlerin hepsini çözeceklerini söyleyen Çankırı, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da önemli projeler hayata geçireceklerini belirtti. Çankırı, "Bugün Havra Sokağı'na girdik. Tepesine bakın yamalı bohça gibi. Ben buranın böyle olmasını kabul etmiyorum. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı öyle bir yer haline getireceğiz ki, adeta kültür sanat fabrikası gibi olacak. 7/24 kontrol edilebilir, güvenli bir çekim merkezi haline gelecek. Bizim buradaki amacımız Konak'taki yaşam kalitesini ve sosyal konut sayısını arttırmak" dedi.

'MİLLETİMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'

İşe ilk olarak İzmir'in kalbinin attığı Anafartalar Caddesi'nden başlayacağını belirten Çankırı, "Mustafa Kemal Atatürk, 9 Eylül 1922'de silah arkadaşları ile Anafartalar Caddesi'nden Konak Meydanı'na geçmiştir. Bir zamanlar kentin kalbinin attığı yeri şimdi gidin bir görün. Konak'a hizmet getireceğiz. Cumhurbaşkanımız 6 saat uyuyorsa bizim 6 saat uyuma lüksümüz yok. Biz 5 saat uyumalıyız ve milletimize hizmet için çok çalışmalıyız" dedi.