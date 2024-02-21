Minibüsçüler isyanda: Deli Dumrul’u da geçtiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıktığı Tire Otogarı'nın arsasını kullanan minibüslerden halen aylık 715 TL ücret almayı sürdürüyor. Yer gösterilmediği için molozlar arasından yolcu alan minibüsçüler ise, "Kışın soğukta donuyoruz yazın ise sıcaktan pişiyoruz. Olmayan tesisin parasını ödüyoruz. Bunlar Deli Dumrul'u da geçti" dedi.

AYLIK 715 LİRA ÖDÜYORLAR

Minibüsçüler, "Çeşme yok, büfe yok ortada hiçbir tesis yok. Ancak belediye bizden aylık 715 TL gibi fahiş bir ücret alıyor. Bu rakam tek seferlik geçiş için 40 TL olarak uygulanıyor. Bu haksızlık artık son bulsun" ifadelerini kullandılar.