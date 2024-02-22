‘Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyaç var

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, EBSO'yu ziyaret etti. Dağ, İzmir'in yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bunun için iyi çalışmamız, yoğunlaşmamız gerekiyor. İzmir'in dezavantajlarından birisi genişleme alanının fazla olmaması. Yeşile dokunmadan nasıl yeni alanlar oluşturabiliriz, üzerinde çalışmamız gerekiyor" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları anlatırken, İzmir'in trafik sorununa da dikkat çekti. Hamza Dağ, başkan seçilirse kentin kronik sorunlarına çözüm üreteceklerini belirtti.

KENTİN KRONİK SORUNLARI

İzmir'in sokaklarını 1 aydır gezdiklerini ve çok güzel bir süreç geçirdiklerini belirten Hamza Dağ, "Sahadan olumlu dönüşler alıyoruz, projelerimizi de açıkladık. Çok daha vizyon anlamında projeler için düşüncelerimiz var. Ancak önce kronik sorunları çözmemiz lazım. Sanayi ve ticaret İzmir'in olmazsa olmazlarından. İzmir, deniz ticaretinin başladığı şehirlerden. Sonra metropol büyükşehir oluyor. Son dönemde önemli sektörler ön plana çıkmaya başladı. Desteklerimizle bu sektörler çok daha büyüyecektir" diye konuştu.

BİLİŞİM VE TEKNOKENT

Bilişim ve teknokent alanlarında çalışacak kişilerin İzmir'de yaşamak isteyeceklerini belirten Dağ, "Ciddi bir çalışma var. Liman arkasındaki tarihi mekanları restore ederek orada bilişim teknokent merkezi yapacağız. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda bölgemizde hareketlilik var. Daha da artıracağız. Çandarlı Limanı ve arkasını planlamak zorunda olduğumuzu biliyorum. Sağlık turizmi de önemli. Önemli bir imkan önümüzde var. Denizi ve kaplıcası olması avantaj. Özel hastane ve otel yönünden daha iyi olmalıyız" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'de sivil toplum kuruluşlarına yakınlığı ve destekleri nedeniyle Hamza Dağ'a teşekkür edip, sanayicinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

'İŞ YAPMAMA KÜLTÜRÜ VAR'

Görüşmede EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "İzmir'in 4.5 milyon nüfusunun 1 milyon 700 bini doğma büyüme İzmirli. Diğer kısmı diğer illerden gelip yerleşmiş insanlar. Göç alan bir şehir. Trafik normal seyrinin dışına çıktı. Radikal kararlar alınmalı"dedi.

"KÖRFEZ BAĞLANMALI"

Yorgancılar şöyle konuştu: "Uzun vadeli dönemlerde şehrin genel planlarının yapılırken düşünülmesi gerekirdi. Körfez geçişinin bağlanması lazım. Sadece şehrin içinden geçen yol ve bir çevreyolu var. Şehir içinde acil yapılması gereken battı çıktılar var. Bunları 8 senedir söylüyorum. Burada iş yapmama kültürü var. Raporlar hazırlanıyor. İcraata geldiğinizde bir şey yok. Ben başkan adayı olsaydım, '4-5 yıl İzmir toz içinde olacak, şantiye gibi olacak ama 5 yıl sonra herkes rahat edecek' derdim."

Hamza Dağ, İzmir Belediyesi Spor Kulubü ile Pendik Engelliler Spor Kulubü'nün Ampute Futbol Maçını izledi. Dağ, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ARSA BULUNAMIYOR'

Organize sanayi bölgeleriyle ilgili arsa bulamadıklarını belirten Yorgancılar, "Dışarıdan yatırımcı geliyor, 250 dönüm yer istiyor, yok. Büyük yatırımcı gelmiyor. İzmir'in çevresinde tarım arazisi gözüken ancak bu vasfını yitirmiş çok arazi var. Bu şehir ihracat fazlası veren bir şehir. İhracatımız ithalatımızdan fazlaysa cari açık vermeyen bir iliz. Yeni OSB alanları açarsak bu rakamlar daha da yukarı çıkacak" dedi.