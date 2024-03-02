Kıyı temizliği yerli ve milli ‘Vatoz’a emanet

Yerli ve milli araçlardaki gelişim artarak sürüyor. Genç girişimciler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilip yatırıma dönüştürülen 'Vatoz"'isimli insansız kıyı temizleme aracı, 2,5 yıl içinde seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Elektrikli ve otonom araç, 60 santimetreye kadar derinliği olan sığ noktalara açılıp 4-6 saat boyunca çalışarak 62 kilograma kadar çöp toplayabiliyor. Üretici ekip, 2 yıl önce TÜBİTAK'ın destekleriyle şirketleşerek seri üretim için kolları sıvadı.

KÖKTEN ÇÖZÜM SUNUYOR

Prototipi ve test süreci başarıyla tamamlanan aracın otonom sistemleri üzerine çalışmalar devam ediyor. Tekneler ve geleneksel yöntemlerle yapılan temizliğe kıyasla, minimum emisyonla soruna çözüm üreten Vatoz, 8 saat emek harcayacak bir işçinin ücretinden de çok daha az maliyetle hizmet vermeye hazırlanıyor. 2022 yılında TÜBİTAK destekleriyle şirketleşerek projeyi büyütme imkanına kavuştuklarını dile getiren şirket kurucusu Oğul Görgülü, sığ kıyıların yanı sıra göllerde, kanallarda ve marinalarda da çevreci bir çözüm ürettiklerini dile getirdi. Araç prototipini geçen yıl tamamladıklarını dile getiren Görgülü, "Vatoz'un 50 santimetrelik bir uzunluğu var. Faaliyet sırasında 17 santimetrelik kısmı su içine giriyor. Ürünümüzün özelliği, sığ alanlarda otonom temizlik operasyonu yapması. İnsanların giremediği alanlarda yüksek kalitede hizmet sunuyor. Pilot bölge olarak İzmir Körfezi düşünülerek geliştirildi" dedi.