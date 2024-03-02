Tire Belevi yolu çok yakında tamamlanıyor

Cumhur İttifakı'ndan Tire'ye beklenen müjdeli haber geldi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun, yolun kalan 3 km'lik bölümün hemen tamamlanması için talimat verdiğini belirten Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan adayı Arif Demirkan ile AK Parti Tire ilçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Yoldaki çalışmaların Çayırlı köyüne kadar olan bölümü hızla bitirilecek. Seçimden sonra ise hemen ikinci etap çalışmaları başlayacak" diye konuştu.

BAKAN'DAN MÜJDELİ HABER

Bakan Abdülkadir Uraloğlu ile AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in Torbalı'da katıldığı bir toplantıda görüşen Cumhur İttifakı üyeleri müjdeli haberi Tirelilerle paylaştı. Bakan Uraloğlu ise 20 km yolun 17 km'lik bölümünü bitirdiklerini hatırlatarak, "Hafta başından itibaren tempomuzu yükseltip, kalan 3 km'yi de hızlıca bitireceğiz. Devamındaki talepleri yine beraberce oturup görüşeceğiz" dedi.