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Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan - Zelenski görüşmesi! "Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız"

Son dakika: Başkan Erdoğan - Zelenski görüşmesi! "Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız"

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ AA
Son dakika: Başkan Erdoğan - Zelenski görüşmesi! Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık.

Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

(Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır.

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