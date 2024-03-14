“31 Mart’ta geleceğe damga vuracağız”

Adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren sahaya inen Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın dünkü ilk durağı ise Kınık oldu. Dağ, burada karşılaştığı İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile kucaklaşarak, rakibine başarı temennisinde bulundu. Hamza Dağ, Cumhur İttifakı Kınık Belediye Başkan Adayı Sami Mollaahmet ile birlikte ilk olarak ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha'nın açılışını gerçekleştirdi.

"GÜZEL HİKAYE YAZACAĞIZ"

Hamza Dağ, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtip bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 56 gündür sahalarda koşturduğunu belirtti. Dağ, "Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşehrilerimle paylaşıyorum. 1 Nisan günü öyle bir hikaye yazacağız ki, kaybedeni olmayan, 4.5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı. Dağ, İzmir'in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, "31 Mart'ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omuzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir'iz, başarabiliriz" dedi.

ÜMİT ÖZLALE İLE KUCAKLAŞTI

Hamza Dağ daha sonra Sami Mollaahmet ile birlikte Kınık Poyracık Pazaryeri'ni ziyaret etti. Dağ pazar yeri girişinde İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile karşılaştı. İki aday samimi bir şekilde kucaklaştı. Renkli görüntülerin olduğu karşılaşmada, iki aday birbirlerine ve ekiplerine başarı temennisinde bulundu. Hamza Dağ daha sonra esnafı tek tek ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Dağ, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.