Hakan Fidan: Düşmanımızı besleyene sessiz kalmayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörle mücadele konusunda Türkiye'nin elindeki tüm dış politika araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi. ABD ile YPG sorununu konuştuklarını da belirten Fidan, "Düşmanımızı besleyene sessiz kalmayız" dedi. Özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Süleymaniye'deki KYB liderliğinin PKK'yla işbirliği nedeniyle Türkiye'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini, halkının ise Türkiye'nin dostu olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın yol yakınken hatalarından geri dönmesini, Türkiye ile dostluklarını tarihte olduğu gibi bugün de perçinlemelerini ve ortak geleceğe beraber hareket etmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. Fidan, "Hedeflerimizden biri Suriye-Irak sınır emniyetini mümkün kılıp, terör örgütünün aradaki boşluğu kullanmaması. İkinci hedef Irak'ta örgüt yapısına dahil olan hedeflerin düşürülmesi" dedi.