Bursalı’dan Ege Serbest Bölgesi’ne ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı seçim çalışmalarını aralıksız ve zaman gözetmeksizin sürdürüyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İzmir'in her bölgesini karış karış dolaşan Bursalı, Ege Serbest Bölgesi'nin bir çok firmasına tedarik malzemeleri sağlayan ve çalıştıkları alanda İzmir'e katma değer sağlayan Anka Makine'yi ziyaret etti. Anka Makine Kurucusu Fatih Gökdemir ile İzmir'deki yatırım imkanlarına dair fikir alışverişinde bulunan ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Şebnem Bursalı, "Her gittiğimiz yerde sıcak ve samimi bir ortamda karşılanıyoruz Anka Makine kurucusu Fatih Gökdemir ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.