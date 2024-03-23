Büyükşehir personel sayısı birkaç ayda arttı

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İZTO, EBSO ve İTB tarafından ortak düzenlenen 'Sohbet Buluşması' toplantısına katıldı.

SANAYİNİN ÖNCÜSÜ

İlk 300 günde gerçekleştirecekleri projeleri açıklayan Özlale, dikkat çeken açıklamalar da yaptı. Özlale, Büyükşehir'deki personel sayısı ile ilgili, "İzmir'in iştirakleri ile 34 bin çalışanı var. Gelen haberler son birkaç ayda bunun arttığı yönde. Çalışan sayısı önemli bir boyut ve bizim çok iyi bir insan kaynaklı planlaması yapmamız lazım" dedi. İzmir'in temel belediyecilik sorunlarına fazla odaklandığını belirterek sözlerine başlayan Özlale, "İzmir'in en büyük eksikliğinden biri stratejik planları çizerken hep birlikte üzerinde anlaşacağımız bir asgari müşterek olmaması. Ben sizin çöpünüzü toplayıp yollarınızı yaparım. Bunlar zaten görevlerim. Ben aynı zamanda İzmir'i yeniden sanayinin öncüsü, fırsatların şehri yapmak istiyorum. Bunları sizle yapmak istiyorum" diye konuştu.