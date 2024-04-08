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Haberler Politika Bosna Hersek’te Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

Bosna Hersek’te Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

HABER MERKEZİ
Bosna Hersek’te Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Saraybosna'nın hafızası olarak bilinen tarihi Vijecnica Kütüphanesi karşısında toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'ye destek mesajları verdi. Göstericiler, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları açarak, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

AB SOYKIRIMI DESTEKLİYOR

Gazze'de öldürülen çocukları temsilen kanlı kefenlerin sergilendiği gösteride, üzerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un fotoğrafının olduğu "AB soykırımı destekliyor" yazılı pankart dikkatleri çekti. Göstericilerden Belma Buljina yaptığı açıklamada, 6 ay önce aynı yerde yapılan gösteriye katıldığını belirterek, "6 ay sonra çok daha korkunç kötülüklere şahit oluyoruz. Bugün buraya gelmek ve sesimi yükselterek Filistin halkına bir umut ışığı vermek benim ahlaki zorunluğum." dedi. Buljina, dünyanın her yerinde Gazze'de yaşananlara tepki gösterilmesini umduğunu ifade ederek, yaşananların durdurulması gerektiğini söyledi.

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