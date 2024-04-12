Özgür Özel taktik manevralar yapıyor

Yerel seçimler henüz bitti.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, esen rüzgarla yelkenlerini şişirerek enteresan konuşmalar yapıyor. Sert eleştirileri ve kavgacı üslubu ile tanıdığımız Özgür Özel gitti, MÜLAYİM ÖZGÜR ÖZEL geldi. CHP değişmediğine göre Özgür Özel değişti mi acaba?

Özgür Özel taktik hamleler yapıyor. Etrafa barış çubukları uzatıyor ama yarınlarda biraz köşeye kıstırılsın eski Özgür Özel'i tekrar karşımızda görebiliriz.

Kemal Kılıçdaroğlu da mülayim adamdı. Yıllar geçince Başkan Erdoğan'a yönelik kavgacı hale büründü, mahkemelik lafları sıraladığını gördük. Özgür Özel mülayim diye aldanılmasın.

CHP genleri yerinde duruyor. Ne kadar mülayim olarak kalacak sonbaharda görmeye başlarız.

CHP'de İsmet Paşa dönemlerinden beri hizipcilik bitmez. İç mücadele bitmez. DÜN BİR BUGÜN İKİ. 2028'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı tartışması CHP'de şimdiden başladı.

Hatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın ekipleri cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlattılar bile.

'SEN TEK FORVET DEĞİLSİN'

Mülayim Özgür Özel in yaptığı bir açıklama oldu.

MÜLAYİM ÖZGÜR ÖZEL ne diyor: "Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu...

Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, bırakın ben atacağım demez...

En formda oyuncusuna attırır" dedi. Özel, İmamoğlu'nun kulağına kar suyu kaçırdı. Sen tek forvet değilsin. Takımda iki forvet var; biri sen, diğeri Mansur Yavaş.

Böylece Mansur Yavaş'a da gaz verdi.

Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığını ikili bir yarışa çevirdi.

O da biliyor ki İmamoğlu ile Yavaş er geç kapışacaklar.

Onlar kapıştığında da mulayim Özgür Özel aradan sıyrılmayı planladığı için barış çubukları çıkarıyor.

RUMELİHİSAR ANLAŞMASI

Seçim sonrası iki cumhurbaşkanı adayımız var diyerek, ikisini aklınca çarpıştırmayı düşünen Özgür Özel seçim öncesi böyle konuşuyordu. Genel seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke aracılığıyla Rumelihisar'da bir anlaşma yapmıştı Ekrem İmamoğlu'nun, "Seni başkan yaptırırım. Ben cumhurbaşkanı adayı olurum.

Belediyeyi kazanamazsam Ankara'ya gelir Genel Başkan olurum. Koltuğu bana bırakırsan" teklifini kabul etmişti.

Yani Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaskan adaylığını kabul etmişti. Ekrem İmamoğlu, Özel'i genel başkan seçtirdi.

Seçim sonrası iki cumhurbaşkanı adayımız var diyerek farklı bir konuşma yaptı. Neden acaba! Özel, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı Rumelihisar anlaşmasını bozarak Ekrem'i üzdü.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı meydan muharebesine sürdü.

EKREM-MANSUR TİYATROSU

Dikkatinizi çekmiştir! Ekrem İmamoğlu'nu özellikle İngiliz basını havalara uçuruyor, gaz veriyor. İmamoğlu Kuran okutup, hoca efendiye dua ettiriyor sonra Anıtkabir'e gidiyor, görevine böyle başlıyor. İngiliz BBC ne diyor: "Bir elinde Nutuk, diğer elinde Kuran'ı Kerim." İmamoğlu muhafazakâr ve modern kesime mesaj veriyor. Arkasında HDP-DEM de var. Mansur Yavaş'ın arkasinda İngiliz-Batı medyası yok. Milliyetçi ve muhafazakar damara mesaj veriyor. DEM Parti'nin desteği yok. Zaten Olmayacak. FAY HATLARI GÖRÜLÜYOR. İmamoğlu ve Mansur iki yıl sonra muhakkak kapışacaklar. Erken seçim manevraları 2026'da çok artacak çok. Bugün erken seçime gerek yok diyen Özgür Özel'e bir bakacağız, mülayimlik bitmiş.

Sokaklarda erken seçim hareketlerine soyunmuş...

BATI'NIN İMAMOĞLU AŞKI

Amerikan ve özellikle İngiliz medyası CHPliler kadar Ekrem İmamoğlu'nun tekrar seçilmesine seviniyor. BBC, Reuters, Guardian, The Economist, Wall Street Journal İmamoğlu'nu uçuruyor.

Yelkenlerine rüzgar dolduruyor.

İngilizlerin, İmamoğlu hayranlığı ilk gelişinde başlamıştı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile balık ziyafetleri, İmamoğlu'nun İngiltere ziyaretleri, TÜSİAD'ın Batı holding patronlarıyla buluşmalar göze batmıştı. Bir ara susmuşlardı.

Şimdi tam yol ileri gidiyorlar.

Bugün Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı yarışında kendi konumunu 'adayı belirleyecek teknik direktör' olarak belirledi.

Bu sözlerinden Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olmayacağı sonucu çıkarıldı. BEKLEYİNİZ. Siyasette olmaz olmaz demeyin. ÖZGÜR ÖZEL TAKTİK MANEVRALARIYLA, İmamoğlu ile Yavaş'ı kapıştıracak.ARADAN ÇIKMA PLANI VAR. Özgür Özel genel başkanlığını 2026'ya kadar koruyabilirse şansı olacak. Koltuğunu koruması için Ekrem İmamoğlu'nu kızdırmamalı. Kılıçdaroğlu'nu küstürmemesi lazım. Ekrem İmamoğlu, kararlı. Rumelihisar anlaşmasına Özgür Özel uymak zorunda. Ekrem İmamoğlu kızarsa Kemal Kılıçdaroğlu delegelerinin desteğine ihtiyacı var.

SONUÇ

Artık CHP'deki üç isim arasında cumhurbaşkanlığı meydan muharebesi başlamıştır.

İngiliz destekli İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu destekli Özgür Özel, son seçimim diyerek cumhurbaşkanlığında milliyetçi-ülkücü- muhafazakar desteğini hesaplayan Mansur Yavaş.