HDP davası sonuçlanıp sıra DEM’e gelmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine değinerek, "Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve siyasi partilere hayırlı olması da temennimizdir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine, milletin irade künhüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır" dedi.

'TEMELİ ÇÜRÜKTÜR'

Bahçeli, 31 Mart seçimlerine katılım oranının diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıcı şekilde düşük olduğuna işaret ederek, "Milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanının 'yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma' masalını anlatmasının dayanağı da budur" diye konuştu. Bahçeli, başta TBMM İçtüzüğü olmak üzere, yürürlükteki hukuk mevzuatının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlaştırılması ve bu alanda reformist adımların atılması gerektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri tamir edilerek bütün kurum ve kurallarıyla kalıcı hale getirilmesi, yönetim hayatımızdaki istikrarın elbirliğiyle kökleştirilmesi önceliğimizdir. Tavsayan ve kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasından sıra DEM'e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir" diye konuştu.