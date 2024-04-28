Görevi bıraktı ama siyasete geri döner

Meral Akşener, kurucusu olduğu İYİ Parti'nin Genel Başkanlığını bıraktı.

Genel Başkanlığı bıraktı ama SİYASETİ BIRAKTI MI? Bunu önümüzdeki yıllarda anlayacağız. Sezgilerime dayanarak, siyaseti uzun zamandır çok yakından takip eden, siyasetin sisli bulvarlarında dolaşmış bir gazeteci olarak şunu düşünüyorum: Meral Akşener gelecek yıllarda siyasette yine yer alacaktır.

Akşener 31 Mart yerel seçimlerinden önce, "Şanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız.

Ez cümle; ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki, hep birlikte tarih yazacağız" demişti. İYİ Parti yerel seçimlerde çöktü, oyu düştü.

Seçmenlerinin çoğunluğu Meral Akşener'in istediğini yapmadı.

Partisinden istifalar sürerken, Meral Akşener'in istifasını isteyenlerin sayısı artmıştı.

Akşener ya direnecek ya da istifa edecekti. Genel Başkanlığı bırakma kararı aldı. Dün yapılan olağanüstü kongrede duygusal bır veda konuşması yaparak salondan ayrıldı.

Meral Akşener'in bıraktığı Genel Başkanlık koltuğuna 4 aday çıktı. Eski MHP'li -milliyetçi 3 isim, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalan ve tek kadın aday Kodaz, imzaları tamamlayarak sandıklara girdiler.

İYİ PARTİ TARİH OLACAK MI?

Meral Akşener, şimdilik TARİH oldu. Peki kurduğu İYİ Parti nerelere evrilecek, TARİH OLACAK MI soruları siyasette konuşuluyor.

14 Mayıs'ta yüzde 9.9 ile 5.525.448 oy alan İYİ Parti 10 ay sonra sandığa gömüldü. 31 Mart'ta oyu 1.735.924'e, yüzdesi 4.76'ya geriledi. Bir il, 24 ilçe kazandı. Bu sonuç üzerine Meral Akşener genel başkanlığı bırakacağını açıkladı. Siyasetı bırakmadı. Bu, Akşener'in elinin İYİ Parti'nin üzerinde olacağı anlamını taşıyor. İYİ Parti'nin geleceği pek parlak görülmüyor. İç durumunda harabiyet var.

Şimdi gelecek günlerdeki gelişmelere göre, bazı sorular akıllarda dolaşıyor.

1) Akşener genel başkanlığı bıraktı. Siyaseti bırakmadı...

İYİ Parti bölünürse bir yıl sonra Haziran 2025 veya Haziran 2026'da yapılacak olağan kongrede tekrar geri gelir mi?

2) Yeni yönetim İYİ Parti'yi tekrar bir araya toplayabilir mi?

3) Milliyetçi - ülkücü siyasi güç odağında MHP dominant bir parti iken, ona benzeyecek İYİ Parti'nin geleceği olur mu?

BÖLÜNME RISKİ YÜKSEK

İYİ Parti'den Merkezci olarak bilinen önemli isimler ayrıldı.

Geride kalanlar, seçilecek yeni genel başkan ve kadrosuna bakarak karar verecekler.

Örneğin, İYİ Parti'nin ikinci adamı, Akşener'in sağ kolu Oktay Vural, kongreye Akşener'le beraber geldi. Akşener'in vedasından sonra Akşener ile birlikte kongreden ayrıldı. Odasını toparladığı biliniyor.

İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili Erhan Usta MERKEZCİ olarak tanınıyor.

İYİ Parti'nin tecrübeli ismi, Tansu Çiller ile beraber çalışmış, MHP'de önemli görevler yaptıktan sonra Akşener ile kurucu olmuş Cihan Paçacı, Merkezci olarak tanınıyor.

TBMM ARİTMETİĞİ

İYİ Parti'nin şu anda 38 milletvekili var. İYİ Parti'nin milletvekili kadrosu, önümüzdeki aylarda Yeni Anayasa için kritik önemde. Başta AK Parti, CHP, MHP gelişmeleri yakından yakıp ediyor.

SONUÇ

İYİ Parti'nin yenı Genel Başkanı ile ilgili, Yeni Anayasa konusunda farklı gelişmeler söz konusu olacak demektır.

İYİ Parti kongresinde esen rüzgarlara bakınca, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'deki gelişmeleri bazı adamları aracığıyla ÇOK YAKINDAN takip ettiği görülüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediklerini bildiğimiz ve şimdiden tahkimat yaptıklarını gözlediğimiz için, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için önemli bir zemin olarak görüldüğü ortaya çıkıyor.

Meral Akşener'ın gelecek yıllarda Cumhurbaşkanı adayı olma düşüncesi tekrar öne çıkar mı?

Evet. İYİ Parti'nin geleceği Yeni Anayasa, TBMM aritmetiği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yollarda, son derece kritik manevralara konu olacak.