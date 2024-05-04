‘Türk siyasetinde yeni süreci başlatalım’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Başkan Erdoğan, Özel'in Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti gerçekleştirmiş olmasının iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

'KARŞILIĞINI YAPACAĞIM'

Bundan önceki süreçlerde bu tür adımların atılmadığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, bu adımın atılmasıyla siyasetin Türkiye'de yumuşama dönemine girdiğini belirtti. Başkan Erdoğan, "Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" diye konuştu.

ACIMASIZ NETANYAHU

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı tamamen durdurması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "İsrail ile Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir, bunları yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar. Biz de tabii, acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik. Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde, yani ben Netenyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye - İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı da gösterdi."

'ÇATIŞMA VE GÖZYAŞI GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin ekonomiden dış ticarete kadar çok geniş bir yelpazede elde ettiği başarılarda MÜSİAD mensuplarının emeğinin olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle 34 yıldır MÜSİ- AD çatısı altında ülkemizin kalkınmasına katkı veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. MÜSİAD ailesini, Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla tebrik eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye, gönderdiği toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sırada. Tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Türkiye'nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecek. Biz, coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bizim burada tek bir gayemiz vardır, o da Batı'nın koşulsuz desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak. Ateşkes ilan edildiği, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda, amaç zaten hasıl olacaktır."

'ENFLASYON DÜŞECEK'

Seçim gündemini geride bıraktıklarının da altını çizen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Nisan ayı enflasyon verileri, beklentilerimizle uyumludur. Enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız."

İSRAİL'E TİCARET KAPATTIK KAPISINI

Tüm batının İsrail'e çalıştığını da belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."