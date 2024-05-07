CHP’de 4 kanat mücadelesi tam gaz

Yerel seçim öncesi değişimciler - statükocular mücadelesi CHP'yi kaynayan kazan haline çevirmişti. Yerel seçim sonrası CHP bu sefer 4 ayrı kanadın koltuk kapma mücadelesiyle yine kaynayan kazana döndü. CHP içindeki derin mücadele ve CHP kanatlarının sözcülerinin yaptıkları açıklamalar insanın başını döndürüyor. Yerel seçimlerin üzerinden 38 gün geçti. CHP içinde yaşananların başlıklarını sıralasam bu kadar çok olay nasıl oluyor diye hayret edersiniz.

Başlayalım.

5 Nisan'da durduk yerde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı adaylığı arı kovanına çomak soktu. 'Ben teknik direktörüm.

İki penaltıcım var.

Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' dedi.

İmamoğlu ve Yavaş kanatları mücadelesi başladı.

Özgür Özel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la siyasette yumuşama görüşmesi yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu çıldırdı.

Kılıçdaroğlu'nun gözünü kan bürümüş, 'Müzakere olmaz' diye ortalığı karıştırmayı sürdürüyor.

Özel Kılıçdaroğlu'nun kindarlığından muzdarip. Kılıçdaroğlu TAKOZ koymaya çalışıyor ama iktidar ve ana muhalefetin milli meselelerde işbirliği çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'le görüşmesine ilişkin, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

KİLOMETRE TAŞI

Özel de Başkan Erdoğan'la AK Parti genel merkezindeki görüşmesini 'Bir kilometre taşı' olarak açıkladı. Türkiye'nin 2 yıldır iç ve dış siyasetini domine eden Erdoğan'ın, "siyasette yumuşama" söylemine geçmesi, stratejik bir hamledir. 4 yıllık seçimsiz döneminde ana muhalefet ile işbirliğinin Türkiye'nin kazançlarını ve risklere karşı birlik ve beraberlik ruhu ile hareket edilmesinin doğru analiz edildiğini gösterir. İktidar - ana muhalefet işbirliğinin milli meselelerde işbirliğine yol açmasından kazançlı çıkacak olan büyük Türk milletidir.

Özellikle CHP'nin yeni genel başkanı Özel'in, Erdoğan karşıtlarının ve CHP'nin eski kadrolarının tepkisini göze alarak süreci başlatan, duayen gazeteci Sabah'ın usta yazarı Yavuz Donat'a verdiği ilk demeçle gösterdiği cesaret, bir tökezletme olmazsa onu liderliğe yaklaştıracaktır. Nitekim CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sarayla müzakere olmaz mücadele olur' diyerek çıkış yapması ve CHP'yi arkadan idare etmeyi planlayan Ekrem İmamoğlu'nun Amerika'nın meşhur CNN International aracılığı ile Gazze'yi soykırımcı İsrail'e ve ağababaları Amerika'yı pek memnun eden 'Hamas terör örgütüdür' çıkışı Özgür Özel'i sabote etme, tokezletme amacına matuftu... Özel'in milli meselelerinde Başkan Erdoğan'la işbirliği yapma tarzının pek çok kişiyi şaşırttığı bir gerçektir. Özellikle CHP eski genel başkanı Erdoğan'la çarpıştırma, Erdoğan'ın başarılarını gölgelemeye soyunmuş iç ve dış çevrelerin Özel üzerinden kurmaya hazırlandıkları sinsi kirli planları altüst etti.

CHP'DE NAMIK TAN RAHATSIZLIĞI

Başkan Erdoğan ile görüşmeye Özel yanında eski Washington ve İsrail büyükelçisi CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı götürmüştü.

Şu anlarda CHP içinde tartışılan isim.

Görüşmeye onun katılması soru işareti yarattı. 'Not tutmak' için gitti, deniyor ama ikna olmayanların çokluğu gözden kaçmıyor. Namık TAN'ın götürülmesinden CHP'nin ikinci adamı Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin kırıldığı konuşuluyor.

Bazı Genel Başkan yardımcılarının da alındıkları söyleniyor. Selin Sayek Böke, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'i Rumelihisar kasrında buluşturan Özgür beyin genel başkanlığını sağlayan kilit isim.

Şu anda gölge CHP kabinesini idare eden isim.

İMAMOĞLU - MANSUR YAVAŞ GİZLİ ÇEKİŞMESİ

Özgür Özel'in CHP'nin iki penaltıcısı olarak lanse ettiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kanatları arasında sessiz bir cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesi var. Daha çok bu konuda gelişmeler olacak.

İmamoğlu ile Yavaş arasında yeni bir mücadele olduğu kulislere yansıdı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyecilik dünyasında çok etkili bir kuruluş olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı yönetimini almak için Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da asıldığı konuşuluyor.

Önümüzdeki 1-2 ay içinde yapılması beklenen birlik seçiminde CHP'li belediyelerin başkanı belirleyecek çoğunlukta olduğu kaydediliyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlık yapan İmamoğlu ve Yavaş'ın mücadelesinin, "Bu durum bir kriz konusu olur mu" sorusunu akıllara getiriyor.

CHP'nin 4 kanat ismi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş etrafında saflaşmalar yeni gelişmelere konu olabilir.

SARIGÜL BOMBASI

Mustafa Sarıgül onceki gün cumhurbaşkanlığı adaylığı kuyusuna bomba attı. 'ÖZGUR ÖZEL GELİYOR' dedi. Yani CHP'de üçüncü penaltıcının Özgür Özel olacağını işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mustafa Sarıgül bombasının bir ucunun Ekrem İmamoğlu'na dönük olduğunu biliyoruz. Sarıgül boşuna konuşmaz. SARIGÖL'E DİKKAT!

SONUÇ

Özellikle '5 - 9 Eylül'de Sivas'ta yapılacak Tüzük Kurultayı ve CHP'nin yeni programı çalışmalarında yeni bombalar patlayabilir' deniyor. CHP'de yeni bombaların ne olacağını aşağı yukarı tahmin ediyoruz.

Onları da gelecek haftalarda derinlikli olarak yazacağım.

EVET. CHP'DE MANEVRA BİTMEZ, KULİS BİTMEZ. EKREM İMAMOĞLU VE SARAÇHANE MEDYASINI TAKİP ETMEKTE ÇOK YARAR VAR.