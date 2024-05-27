AK Parti’nin değişim planı kampta çizilecek

AK Parti, radikal değişim yerine soğukkanlı, gerçekçi, tarihi birikimi göz ardı etmeyen bir model üzerinde çalışıyor. "Tembellik edenler varsa hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bizzat isimler üzerinde çalıştı. Erdoğan'ın da taslak çalışmasının tamamladığı plana göre, yeni isimlerin atamaları zamana yayılacak.

YÜZDE 30'U DEĞİŞTİRİLECEK

Bazı illerde değişim il kongreleri ile yapılacak. Bir kısım illerde de saha çalışmasını yürütmesi için atamalar kongre beklenmeden tamamlanacak. İl başkanları üzerinden yürütülecek olan değişim süreci, peyderpey devam edecek. Seçimlerin ardından değişim çalışmalarını hızlandıran parti yönetimi il başkanlarının yüzde 30'nun değiştirilmesine karar verdi. Değişimle birlikte teşkilatlara yeni bir heyecan gelecek. Çalışma azmi ve muhalefet etme gücü kazandıracak isimlerle yola devam edilecek. Palyatif çözüm için radikal değişim değil gerçekçi olacak. İş yapma biçimi de rotasyona uğrayacak.

30 BÜYÜKŞEHİR'E GİDECEK

Değişim süreci, peyderpey devam edecek. İl başkanları ile değişim fişeğini ateşleyen parti yönetimi değişimde acele karar vermeyecek. Erdoğan, kurmaylarına olağan kongre için çalışmaları yönünde de talimat verdi. İlk plana göre, ilçelerden başlatılacak olan kongre süreci için Eylül ayı belirlendi. Sürecin "olağan" sınırlarda tamamlanmasını isteyen AK Parti kurmayları, a takımını da değiştirecek olan büyük kongreyi 2025 yılının sonbaharına bırakmayı planlıyor. Kongrelerin takvimi ise Erdoğan'ın yıl içindeki programıyla uyumlu hale getirilecek. 30 Büyükşehir'in tamamına gitmek isteyen Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları dikkate alınarak illerdeki kongre tarihleri belirlenecek.

DEĞERLENDİRME KAMPI

AK Parti Kızılcahamam 31. istişare ve değerlendirme kampı 31 Mayıs,1-2 Haziran'da yapılacak. Milletvekillerine yönelik gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampında yeni yol haritasının çerçevesini kurmaylarıyla paylaşacak olan Erdoğan, TBMM'de vekillerin disiplinli şekilde çalışmaları, her vekilin başta kendi seçim bölgeleri olmak üzere sahayı ihmal etmemeleri, yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanılması için talimatlarda bulunacak. Seçmenle gönül köprülerinin tesis ve tamiri için sunumlar yapılacak. Kampa, MKYK üyeleri, MDK üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, siyasi erdem etik kurulu üyeleri kurucular kurulu üyeleri, Milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.