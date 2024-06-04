Meral Akşener başkanlığı bıraktı siyaseti bırakmadı

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana kulislerde, 'Meral Akşener ne yapıyor, neden ortalıkta görünmüyor' merakı vardı. Ben de Akşener'in neler yaptığını araştırınca, ilginç bilgiler ortaya çıktı. Tek başına girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisini 27 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a götürmüş kendisi de aday olmamıştı.

Yapılan seçim sonucunda Genel Başkanlık koltuğunu o dönem Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden Akşener gözlerden de uzaklaştı.

Pazar günü bir gelişme oldu. Genel Başkanlığı bıraktığından bu yana ortada görünmeyen Meral Akşener, günler sonra ilk kez görüntülendi.

Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katılan Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Akşener'in, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koluna girerek yürümesi ise dikkat çekti.

Akşener, cenaze sonrası İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koluna girerek yürüdü.

AKŞENER NE YAPIYOR?

İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'ndeki evine çekilmişti ama boş durmuyormuş. Tuttuğu notları elden geçiriyor, tarih hocası olduğundan, yakın siyasi tarihin bir çok kozmik bilgisine sahıp olduğundan, eğer kitabı çıkarsa, Türk siyasetine iyi bir armağan bırakabilir.

Meral Akşener, kurucusu olduğu İYİ Parti'nin Genel Başkanlığını bıraktı ama SİYASETİ BIRAKTI MI?

Bunu önümüzdeki yıl daha iyi göreceğiz. Sezgilerime dayanarak, siyaseti uzun zamandır çok yakından takip eden, siyasetin sisli bulvarlarında dolaşmış bir gazeteci olarak şunu düşünüyorum: Meral Akşener gelecek yıl siyasette yine yer alacaktır. Önceki günlerde Akşener ile ilgili iki hatırlatma da olmuştu. CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına da değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener'in hangi gerekçe ile masadan kalktığını ve döndüğünü bilmiyorum. Bir gün uygun ortam olursa ilk sorum bu olacak. O kadar zor koşullarda mücadele verdik ki" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gün sonra, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, dikkati çeken bir hatırlatma yaptı: "Meral Akşener hanımefendi, önce Türk Milliyetçisi bazı isimlerin partiden ayrılmasını sağladıktan sonra benim ayrılmama giden süreci tetikledi. Aslında kendi akıbetini de belirlemiş oldu ve bu noktaya geldi. Akşener Türk siyasetini iyi bilen insanlardan birisidir. İyi bir siyasetçidir fakat bu yaptıklarını bilmeden yapmadı, bilerek yaptı. Bu sonucun doğacağını biliyordu.

Ama neden böyle yaptığını bilmiyorum." Bu hatırlatmalar, Meral Akşener'in bazı açıklamalar yapmasına yol açabilir.

ŞANLIURFA'DA ÇOK İSABETLİ BİR ATAMA

İçişleri Bakanlığı Korucular Daire Başkanı değerli kardeşim Mithat Can Kutluca Şanlıurfa Belediyesi'ne genel sekreter oldu. Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, daha önce kaymakamlık ve vali yardımcılığı da yapan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Mithat Can Kutluca'yı genel sekreter olarak atadı.

Atamanın ardından Kutluca, ilk paylaşımında, "Tarihin Sıfır Noktası Şanlıurfa'da hemşehrilerimize hizmet etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atanmış bulunmaktayım.

Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a şükranlarımı arz ederim" dedi.

SONUÇ

KUZEY SURİYE'Yİ ÇOK İYİ BİLEN BİR İSİM Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Derin Amerika'ya yönelik MGK manifestosunu yayınladığı ve 'Türkiye'nin Kuzey Suriye ve Irak'ta ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ' açıklamalarının yayınlandığı süreçte, daha önce Kuzey Suriye'de Türkiye'nin sosyal yardım ve yaşantı çalışmalarını bizzat yöneten Mithat Can Kutluca'nın yeni görevine başlaması, İŞİN EHLİNE VERİLMESİ manasındadır.