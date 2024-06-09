Başkan Erdoğan’ın ‘7 DEVLET 1 MİLLET’ paradigması

BÜLENT ERANDAÇ

Amerika Birleşik Devletler giderek 20'nci yüzyıl egemenliğini kaybederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ oluşumu için müthiş jeopolitik hamleler yapıyor. BAŞKAN ERDOĞAN, '7 DEVLET 1 MİLLET' Grand Stratejisi ile TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ İNŞA EDİYOR.

EVET. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, KIBRIS TÜRK DEVLETİ 21'inci yüzyılın en güçlü EKSENİ olarak gelişiyor. Önceki gün, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'ya geldi.

Ankara'da İKİ TÜRK DEVLET BAŞKANI buluşup, kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza atarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulunda tarihi bir konuşma yapıyordu.

Canımız, ciğerimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Dünyanın mevcut güç merkezleri krizde. Türk Devletleri Teşkilatı küresel ölçekte büyük güç merkezi haline gelecek.

Gün gelecek dünyanın tüm sorunları Türk Devletleri Teşkilatı ile istişare yoluyla çözülecektir" dedi. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olması için Azerbaycan'ın Başkan Erdoğan'la beraber aktif diplomatik çabalar gösterdiğini bildiren Aliyev, "Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üye olmasını destekliyoruz. Bu çok doğaldır.

Çünkü tarihsel açıdan KKTC Türk dünyasının bir parçasıdır.

Orada yaşayan Türkler bizim kardeşimizdir" diyerek dünyaya mesaj verdi.

GÜVENİLİR İLETİŞİM

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Külliye'de ağırladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin en büyük devlet ödülünü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e takdim etti. İKİ TÜRK DEVLETİ Başkanları çok taraflı ortaklığın birçok alanını kapsayan 19 belge imzaladı. Mirziyoyev, "Türk Devletleri arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildirgenin imzalandığı günde, ödülün halklarımız arasında yüzyıllardır süren dostluğun, üst düzey güvenilir iletişimin ve ikili çok taraflı ilişkilerin hızla gelişmesinin sembolü olduğunu söyledi.

İKİ TÜRK DEVLETİ BAŞKANI MİRZİYOYEY VE ERDOĞAN stratejik anlaşmalara imza attılar:

- Yüksek teknolojiler alanında bilimsel değişim, Bölgesel kalkınma, Standartlaştırma, Özbekistan'ın DTÖ üyeliğine yönelik teknik yardım, Uzay bilimleri, Teknolojileri ve Araştırma, Tarımsal eğitim, Enerji geliştirme, Kültür, Bilgi, Kadastro, Turizm, Aile kurumu ve kadınların desteklenmesi, Yönetim personelinin eğitimi, Hukuk, Tercihli ticaret, enerji piyasasının düzenlenmelerinin derinleştirilmesi anlaşmaları imzalandı.

YENİ DÜNYA DÜZENİ'NDE TÜRKİYE'NİN YERİ

2. Dünya savaşı sonrası Batı merkezli bir düzen kuruldu. Stalin, Churchill dünyayı paylaştılar.

ABD ve Sovyetler Birligi hegemonyası tüm dünyaya dayatıldı.

2001'den bu yana dünyada güç dengeleri değişiyor. Dünyanın ekseni Batıdan Doğuya kayarken Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Bölgesel güç - Küresel aktör olma yolunda ilerliyor.

AB'den ise çatırdama sesleri geliyor. Geçen yıl Nato -2030 stratejisi yayınlandı. Çin Devleti düşman olarak vurgulanırken, yeni güvenlik konseptleri uygulamaya giriyor. Dünya çok hızlı bir değişimin arifesinde. Büyük güçler jeopolitik bir kavga içinde. Türkiye de bu değişimin odak noktasında.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, 2 GRAND STRATEJİ UYGULUYOR.

1. BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ İNŞASI

2) KÜRESEL KORİDORLAR STRATEJİSİ.

Koridorlardan birisi, ZENGEZUR Koridoru. (Asya, Çin, Türkiye, Avrupa Koridoru) Zengezur koridoru ile en kısa yoldan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Çin, Türkiye'nin gözünü içine bakıyor.

İkincisi BASRA-OVAKÖY koridoru (IRAK, KERKÜK, MUSUL, OVAKÖY - AVRUPA koridoru) Başkan Erdoğan, Zengezur koridoru ile Basra-Ovaköy koridorunun birleştirilmesi için talimat verdi. Erdoğan, kardeşlerimiz Azerbaycan'ı Türkiye üzerinden Basra körfezine bağlayarak, tarihi bir hamleye hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan - Türkiye'nin uluslararası arenada sağlam bir duruşu var.

SONUÇ

Türk dünyası geniş coğrafyayı kapsayan, büyük potansiyele sahip büyük ailedir. Ulaşım yolları, Enerji kaynakları, insan sermayesi, artan nüfus, olumlu demografik durum büyük güç potansiyelleridir. İşte yeni dünya düzeni kurulurken, küresel gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Erdoğan - Türkiye, Türk Dünyasının potansiyelini küresel ölçekte büyük bir güce dönüştürmek için çok çalışıyor. Başkan Erdoğan'ın, '7 DEVLET 1 MİLLET stratejisi ile hedeflediği BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ küresel ölçekte büyük güç merkezi haline getirecektir. Evet. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Başkanı Aliyev'in dediği gibi, gün gelecek, dünyanın tüm sorunları TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ ile istişare yoluyla çözülecektir. TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ İNŞALLAH 21'İNCI YÜZYILIN PARLAYAN YILDIZI OLACAK.

BÜYÜK HEDEF: 2071. KIZIL ELMA...