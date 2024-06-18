KKTC’de Arz-ı Mevud’a geçit yok

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının 50'nci yılı için (20 Temmuz 2024) görkemli törenlere hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve parti liderlerimizin katılacağı 50. yıl törenleriyle, dünyaya derin mesajlar verilecek. Helal olsun KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC hükümetine. KKTC parlamentosu, önceki hafta sözde "Arz-ı Mev'ud" (Vadedilmiş topraklar) hayali kuranlara, DERİN BÜYÜK İSRAİL PLANLARI KURGULAYAN ABD - AVRUPA- İSRAİL'E GEÇİT YOK HÜKMÜNDE KARAR ALDI. Kıbrıs Türk topraklarında siyonistlerin, İsrail'in, farklı şahısları kullanarak ev ve arsa toplaması karşısında tehlikeyi gören KKTC yönetimi, Arz-ı mevud peşinde koşanların işgal riskine karşı satışları düzenledi. Son bir yılda, yoğunlukla İsrail vatandaşlarına satılan binlerce arsa ve konut, çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Bunun üzerine KKTC hükümeti yabancıya mülk satışında kuralları değiştirdi.

TOPLU ALIMLAR GÖZE BATIYORDU Son yıllarda, KKTC vatandaşı olan İsrail ya da başka ülkelerden Yahudiler'in adada çok ciddi sayıda mülk sahibi olduğu belirlendi. Toprak alanların içinde, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Türk pasaportu ile mülk satın alan binlerce Yahudi tartışmaları artmıştı. KKTC'de faaliyet gösteren 3 büyük inşaat şirketinin sahipleri KKTC vatandaşlığı almış Yahudilerdi. Asıl büyük toplu alımları da bunların yaptığı göze batıyordu. Lapta - Alsancak - Çatalköy - Ilgaz Gaziveren, Girne'den doğuya Dikkarpaz'a kadar satın alınan arazilerde Yahudilere ait siteler yükseliyordu. Karpaz Yarımadasının güney sahillerine doğru yönelme gözlenmişti. İsrail ve tüm dünyadan Yahudilerin Kıbrıs adasına olan ilgisinin öyle sıradan ve kendiliğinden gelişen bir ilgi olmadığı çok açıktı. Gerçek şu idi: Kıbrıs adası Yahudilerin "Arzı Mevud" toprakları içinde yer alıyor.

KKTC, YABANCIYA ALIM SINIRI GETİRDİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yabancıların yatırım amaçlı arazi alımı konusunda değişikliğe gidildi. Daha önce 3 milyon Euro yatırımla 60 dönüm arazi alabilen yabancılar için arazi genişliği aynı kalırken yatırım miktarı 20 milyon euro'ya çıkarıldı. Daha önce şart koşulan 3 milyon euro'luk yatırımın niteliğine bakılmazken, yeni kanundaki 20 milyon euro'luk yatırımın içinde sanayi, eğitim veya sağlık alanında olması mecburiyeti getirilerek iki yıl içinde bu yatırımları yapmadığı tespit edilenlerin ellerinden arazilerin alınacağı yer aldı. Evet. İsrail bayrağındaki çizgilerden biri Nil Nehrini, diğeri ise Fırat'ı (Malatya'ya kadar uzanan hayal) sembolize eder... Musevi inancına göre 6 köşeli yıldız; Siyonizmin (İsrail Devleti'nin) finansal kurucusu olan Rothschild ailesi tarafından lanse edilmiştir. KIBRIS da Arz-ı Mev'ud" toprakları içinde yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan (Türk Devlet aklı), Türkiye'nin güvenlik şeridini sınırlar ötesinde kurdurarak, gelecek 10 yıllarda ülkemize yönelecek muhtemel tehditleri önleyecek bariyerleri oluşturuyor. Bu bağlamda, İran'dan, Kuzey Irak, Kuzey Suriye-Akdeniz'e kadar kendi savunma kalkanımız (BEKA HATTI) tahkim ediliyor. Sözde vaat edilmiş topraklar düşüncesiyle Nil'den (Mısır) Fırat'a kadar (Türkiye) ve Kuzey Irak üzerinde hegemonik düşüncelerle Dicle'ye kadar olan hinterlanda Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türkiye, kalkan atmış durumda. İsrail'in Fırat ve Dicle'den Nil'e uzanan sözde Arzı Mev'ud'u'na Türkiye zincir vuruyor.

NETANYAHU'NUN SONU GELDİ Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu ile ters düştü. Savaş kabinesini feshetti. Masum Filistinlileri gözü kapalı öldürten Binyamin Netanyahu'nun sonu geldı. ABD eğilimli İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un istifasının ardından Netanyahu, savaş kabinesini feshetmek zorunda kaldı. Gantz ve Eisenkot, Netanyahu'nun Gazze savaşı için bir strateji oluşturmadaki başarısızlığı nedeniyle geçen hafta kabineden ayrılmıştı. Başbakan, koalisyonunun milliyetçidindar ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı. Daha önce savaş kabinesinde tartışılan konular artık güvenlik kabinesinde tartışılacak. Ancak operasyonlarla ilgili hassas kararlar Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapan Shas Partisi Başkanı Aryeh Deri'nin yer alması beklenen daha küçük bir danışma forumunda ele alınacak.

KABUL EDİLMEZ

İsrail'in önde gelen ana akım gazetelerinden Haaretz, Netanyahu'nun kabineyi feshetme kararının esas olarak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi bakanların kabineye dahil edilmesini engellemeyi amaçladığını yazdı. İsrail siyaseti, Gazze savaşıyla ilgili birkaç farklı konuda çalkalanıyor. Netenyahu'nun Hamas'la savaşında başarısızlıklar yaşadığını söyleyen protestocuların 7 Ekim saldırısının birinci yıl dönümünden önce erken seçime gidilmesini sağlamak amacıyla bir hafta sürecek gösteriler düzenlemeye başlamalarının ardından fesih kararı geldi. Öte yandan İsrail ordusu (IDF) pazar günü yardım kamyonlarının İsrail'den Kerem Şalom geçişi arasında geçişine izin vermek için Refah bölgesinde sabah 8'de başlayacak ve ana Salah al- Din yolu boyunca akşam 7'ye kadar sürecek günlük bir duraklama ilan etmiş; duraklamanın ikinci bir emre kadar her gün olacağını duyurmuştu. İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkili Pazar günü geç saatlerde basına yaptığı açıklamada, "Başbakan sabah 11 saatlik insani yardım molası haberlerini duyunca askeri sekreterine döndü ve bunun kendisi için kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti" demişti.