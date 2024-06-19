‘Yeni Dünya’nın kilit lideri Erdoğan

BÜLENT ERANDAÇ

Yeni dünya düzeni şekillenirken, hem Batı (Amerika-Avrupa) hem de Doğu (Asya), Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen birçok jeopolitik hamle içinde. Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'nin küresel lideri Erdoğan, yeni dünya düzeninin en çok gözlenen, devamlı temas halinde olunan, verdiği ve vereceği kararların dikkatle takip edildiği bir konumda bulunuyor. Evet, yeni dünya düzeni şekilleniyor, TÜRKİYE KONUMLANIYOR.

Başkan Erdoğan'ın kilit lider olduğunu, sadece Temmuz ayında yapılacak iki KÜRESEL ZİRVE'ye davet edilmesi ve yeni dünyanın güçlü aktörleri Amerika-Rusya-Çin liderlerinin görüşmek üzere hazırlık yapmalarındanw anlayabiliyoruz. Yeni dünyanın iki kutbu etrafında şekillenme oluyor. Bir tarafta Amerika (Avrupa), diğer tarafta Çin-Rusya. Başkan Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan Astana'da BRICS ZİRVESİ'ne katılacak. Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ve Çin lideri Şi Ping ile küresel ölçekli görüşmeler yapacaklar. Başkan Erdoğan, 9-11 Temmuz'da Washington'da NATO'nun 75. yıl dönümü için yapılacak zirvede ABD Başkanı Biden ve NATO'nun diğer üyelerinin cumhurbaşkanları ve başbakanları ile yine küresel ölçekli görüşmeler yapacak.

ASYA'DAKİ HAMLELER

Bu ne demek? Yeni dünyanın başat aktörleri Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi yanlarına almak, yakın olmak, yeni eksenler inşa etmek istiyorlar. Yeni dünya düzeninde TÜRKİYE KİLİT ÜLKE. Dünyanın iki ekseni için de çok kıymetli. Türkiye'yi yanına almayan eksenin, bir bacağı eksik kalacak demektir. Nihayetinde, yeni dünya düzeninde AVRASYA'DA TÜRKİYE OLMADAN OYUN KURAMAYACAKLAR.

Kurmaya çalışsalar da tam hakimiyet sağlayamazlar. ASYA'DA STRATEJİK HAMLELER. Bakınız, Rusya lideri Putin seçildikten hemen sonra ÇİN'e gitti. Yeni dünyanın KUTUP BAŞI Çin lideri Şi Ping ile KÜRESEL İTTİFAK anlaşması yaptı. Çin lideri Şi Ping Moskova'ya geldi. Putin, 24 yıl sonra KUZEY KORE'YE gidiyor. Ardından Vietnam'a geçecek. Rusya, Çin ve Kuzey Kore, üçü de NÜKLEER GÜÇ olan ülkeler. Böyle bir güçlü ittifak, yeni dünya düzeninin diğer KUTUP BAŞI Amerika (NATO) ve Avrupa için çok önemli bir güç anlamına geliyor. Yeniden NÜKLEER DENGE oluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Çin liderleri tarafından 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak BRICS ZİRVESİ'ne çok özel davetli.

FİDAN'IN DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, müthiş jeopolitik temaslar yürütüyor. Türkiye'nin Kissinger'ı desem yanlış olmaz. Önceki haftalarda Başkan Erdoğan tarihi bir hamle yaptı. Hakan Fidan'ı Çin'e gönderdi. Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Amerika ve Avrupa'yı dalgalandıracak görüşmeler yaptı. Türkiye'nin BRICS üyesi olmak istediğini açıkladı. Hakan Fidan ardından Rusya'ya gitti. Bizzat Rusya lideri Putin tarafından karşılandı. Rusya lideri Vladimir Putin, Fidan ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına gösterdiği ilgiden memnunuz. Bu niyeti ve bu kuruluşa üye ülkelerle birlikte olma arzusunu kesinlikle mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz" dedi. Putin ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan umarım BRICS zirvesi için Astana'da olacak. Kendisiyle buluşup, tüm dünya meselelerini ele alma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

BRICS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR

BRICS'in iki önemli ülkesi Çin ve Rusya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında olduğunu anımsatıyorlar ve gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin her türlü ticaret ve ekonomik iş birliği fırsatından yararlanmasının doğal bir davranış olduğunu belirtiyorlar. Rusya, BRICS Dönem Başkanlığını 1 Ocak'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nden devraldı. Erdoğan da 2018'de Johannesburg'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi marjında BRICS+ oturumuna katıldı. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı. Grubun genişletilmesi sonucu, grubun yeni adının "BRICS+" olacağı düşünülüyor.

BRICS NEDEN ÖNEMLİ?

BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçleri, ya da Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi kıtalarındaki büyük güçler var. Genişleyen grubun bünyesindeki ülkelerin toplam nüfusu 3,5 milyar; yani dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturuyor. BRICS ülkelerinin ekonomilerinin toplam büyüklüğü 28,5 trilyon dolar. Bu da, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 28'ine tekabül ediyor. BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün yüzde 44'ünü üretiyor. BRICS grubu, kalkınmakta olan ülkelerin "daha büyük bir ağırlığa ve temsile" sahip olması çağrısı yapıyor.