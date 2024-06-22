CHP’de Özgür Özel’i devirme manevraları

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler en çok CHP'de "Değişim" diye yola çıkan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i şaşırttı. Seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu'nu kederlere gark etmişti. Dün bir, bugün iki derler, yerel seçimin üzerinden 80 gün gibi çok kısa bir süre geçti, CHP'de Genel Başkanlık manevraları yeniden başladı.

Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık için çalışmalarına hız verdi. Diğer taraftan, Ekrem İmamoğlu'nun da Genel Başkanlık sevdası partideki ateşi artırdı.

KILIÇLAR ÇEKİLECEK

6-9 Eylül'de Sivas'ta yapılması planlanan CHP Tüzük Kurultayı'nda kılıçların yeniden çekilmesi, tüzük kurultayının SEÇİMLİ PARTİ MECLİSİ toplantısına evrilmesi enine boyuna gündeme girdiği gözleniyor. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa doymamış. Özgür Özel'in, Başkan Erdoğan'la buluşmasından, siyasetin yumuşatılmasından rahatsız. İlk anda, Cumhurbaşkanımız ile 'müzakere edilmez, mücadele edilir' diye negatif çıkış yapmıştı, giderek 'Özgür Özel'i nasıl deviririm?' tezgahlarını çalıştırmaya yönelmiş görünüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kasım 2023 kurultayında, kendisini destekleyen 500 delege, 57 il başkanı ve 60 milletvekiline güvenerek, Sivas Tüzük Kurultayı'nı Seçimli Parti Meclisi toplantısına çevirmeye karar verdiği belirtiliyor. CHP içinde Kılıçdaroğlu'na hala desteği olan teşkilattan, Özgür Özel'in Genel Başkanlığını tahkim etme çalışmaları marjında, normalleşme adımlarına tepkilerin olduğunu duyuyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle beraber CHP'deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu, aldığı bilgiler doğrultusunda, ÖZGÜR ÖZEL'İ DEVİRME, YENİDEN GENEL BAŞKAN OLMA sevdasının canlandığı konuşuluyor.

Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar yaptığı, sıkışmışlıktan kurtulma yollarını aradığı da kulislere yansıdı.

BARIŞMA İHTİMALİ YOK

CHP'de entrika gerçekten bitmez.

Önceki günlerde CHP'nin iç dünyasını karıştıran bir gelişme oldu. Kendisini deviren Ekrem İmamoğlu'nu bir türlü affetmeyen, telefonlarına çıkmayan, seçimi kazanmasını bile tebrik etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nu bir araya getirmeye yönelik manidar bir hareketlenme oldu. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yürüttüğü SİYASETTE YUMUŞAMA sürecini hazmedemeyen CHP'nin üst yönetimindeki bir ismin, Özgür Özel'i devirmek için Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirme yönünde temaslar yaptığı kulislere yansımıştı. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na kırgın olduğu bilinirken, sırtındaki en büyük hançer olarak İmamoğlu'nu gördüğü bir süreçte, CHP'de aktif görevi olan bir isim, Kılıçdaroğlu'na giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi için öncü oluyor.

Eylül ayındaki tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilerek Özgür Özel'in karşısına Ekrem İmamoğlu'nun çıkarılması önerisini de iletiyor. Bu hamle CHP'nin içini karıştırmış durumda.

HANÇERLEYENİ AFFETMEZ

Yani, CHP'de gerçekten 'OYUNLAR BİTMEZ'E ÇOK İYİ BİR ÖRNEK. Peki İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Özgür Özel'i devirmeye soyunur mu? Kemal Kılıçdaroğlu kendisi gelir, Ekrem İmamoğlu'nu Genel Başkanlığa getirmeye asla soyunmaz.

HANÇERLEYENLERİ AFFETMEZ. Peki, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i devirmek isterse başarılı olur mu? Şu andaki pozisyonlarına göre isterse, devirir.

Elindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğu ona kurultayı kazandırabilir. Eylül ayı tüzük kurultayında SEÇİMLİ PARTİ MECLİSİ ÇIKIŞI gerçekleşir mi? Kemal Kılıçdaroğlu, bunu sağlamak istiyor. Bu noktadan sonra, bir bakarız, CHP'de olağanüstü kurultay patlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu çıkar, Özgür Özel ise arada sıkışıp ezilebilir. Önümüzdeki günlerde CHP ile ilgili en çok konuşulacak konuların başında SİVAS TÜZÜK KURULTAYI geliyor. Sivas çok ses getirecek savaşa sahne olabilir.

İYİ PARTİ'DE DE BENZER

Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığını bıraktı. Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan seçildi ama parti girdaptan kurtulamadı.

İyi Parti'nin milletvekillerini transfer etmek için birçok parti perde arkasında çalışıyor. İyi Parti'nin içi de çok sıcak. Her an patlama olabilir. Genel Başkanlık seçimlerini kıl payı kaybeden Koray Aydın'ın sıkıntılı olduğu, olası gelişmelerde rol alacağı konuşuluyor. Son iddia; İyi Parti'de Koray Aydın ekibiyle birlikte istifa edebilir. Yaptığım görüşmeler sonucu, bu doğru değil. Koray Aydın, olağanüstü kongre için zamanlama yapıyor. Bayramdan önce İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in, partinin kuruluş, amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa etmesi, İyi Parti'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 44 olan TBMM'deki sandalye sayısını 35'e düşmüştü. Bunun yanı sıra il örgütlerinden Akşener'in fotoğraflarının indirilmesini istediği için kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un da ihraç sürecini beklemeden önümüzdeki günlerde İyi Parti'den istifa edeceği belirtiliyor. Koray Aydın'ın yeni bir yol haritası çizmek için yakın çalışma arkadaşlarıyla çalıştığı süreç devam ederken, Müsavat Dervişoğlu'nun eşi ile beraber Meral Akşener'e BAYRAM ZİYARETİ yapması dikkatleri çekti. Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu'nun, İyi Parti'nin geleceğine ilişkin fikir teatisinde bulundukları, olası istifaları önleme, yeni hamleler yapma kararı aldıkları öğrenildi. TBMM'nin Ekim'de açılmasıyla yaklaşık 10-15 milletvekilinin istifa edebileceği konuşuluyor.

Koray Aydın'ın olağanüstü kongre için atağa geçeceği belirtiliyor.

SONUÇ

EYLÜL-EKİM ayları CHP ve İYİ Parti için çok sıcak geçecek. Derin kulislere göre, iki partide GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİ olasılığı giderek yükseliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i devirme hamlesi ve Koray Aydın'ın olağanüstü kongre talebi olunca, Meral Akşener'in yeniden Genel Başkanlığa dönüşü ihtimali doğuyor. Bunları bir kenara yazmakta yarar var. YENİ Anayasa oylamaları da Ekim sonrası devreye girerse, sonbahar ve kış ayları da çok sıcak geçmeye aday.