Koray Aydın İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında cesur insanlar olarak, İYİ Parti'yi büyük umut heyecan ve hayallerle; büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla kurduk. Ancak son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı. Bir zamanlar huzur ve güven dolu İYİ Parti Ailesi'nin evinde artık huzursuzluk ve güvensizlik baş gösterdi. 2023 seçimlerinde ise en hafif tabirle "kendini tekrar eden" bir parti konumuna düştük, bir arpa boyu yol alamadık. 2024 yerel seçimlerinde, İYİ Parti tarihinin en büyük seçim hezimetini yaşadı. Son kurultayın ardından İYİ Parti'de derlenme, toparlanma ve kucaklaşma beklerken, istifa üstüne istifalarla sarsıldık. Yeni katılımlar beklerken, sudan sebeplerle yapılan ihraç taleplerini görmek durumunda kaldık" dedi.

BAĞIMSIZ VEKİL OLACAK

AYDIN şöyle konuştu: "Gelinen noktada; İYİ Parti'de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Özetle ifade ettiğim gerekçelerle, Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili olduğum, belli dönemlerde önemli görevler üstlendiğim İYİ Parti'den üzülerek istifa ediyorum. İYİ Parti'nin mevcut Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na ve yönetimine başarılar diliyorum. Ülkesine ve milletine aşık bir Türk milliyetçisi olarak hizmetlerime ve mücadeleme Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğim. Allah'a ısmarladık İYİ Parti."