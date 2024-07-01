CHP’de tuhaf işler ve manevralar

CHP'de tuhaf işler oluyor.

Dar alanda manevralar baş döndürürken, NEGATİFLİK,çekişmeler,gizli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor.

Son resimlere göre,ÖZGÜR ÖZEL EKOSE CEKET, KILIÇDAROĞLU KOLTUK, İMAMOĞLU YABANCILAR PEŞİNDE dolaşıyor. CHP'nın tepelerindeki 4 İSİM kendi gelecek planlaması derdinde. CHP arka bahçesinde bir iş peşinde.

CHP'de göze batan tuhaf işlerin başında, Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı geliyor. Tepelerindeki 4 ismin, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu arasında manidar çıkışlar, manevralar, çakışmalar dikkat çekiyor. Özellikle Özgür Özel'in her gün değişen Cumhurbaşkanlığı adaylığı lafları ve son olarak EKOSE CEKET ŞOVLARI öne çıkmış durumda.

Özgür Özel, işi gücü bıraktı, Başkan Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak adlandırılan ekose ceket giyme peşine düştü. Özgür Özel'in, ekose ceket tercihi hakkında konuşması birçok espriye, mavraya yol açtı.

Gündem oldu! Özel şöyle diyor:

"Ceketin adı winner (kazanan) ceketi. Bir kere de biz giyelim ne olmuş' dedik. Artık winner biziz.

Ceketi alalı 15-20 gün oldu. Özel kalemim, 'Ceket böyle çıkmış, sorun olur mu' diye sordu. 'Bir kere de biz giyelim' dedim.

Bunda mahsur görmedik. 3 gün boyunca CHP Genel Başkanı'nın üzerindeki winner ceketi konuşulması üzmedi beni." Özgür Özel'in EKOSE CEKET GİYEREK, U DÖNÜŞÜ YAPARAK, ERKEN SEÇİM İSTEMESİ mavraları sürürken, Kemal Kılıçdaroğlu KOLTUK DERDİNDE.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ

Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkanlığına dönmek için ne yapacağına şaşırmış durumda.

Gündemde olmak için her fırsatı değerlendirmek isterken, akla ziyan açıklamalarda da bulunuyor. Özgür Özel, EKOSE CEKET giyerek ortalıkta dolaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu da Istanbul'da bir STK konferasında TUTARSIZ LAFLAR ediyordu.

STK toplantısına Kılıçdaroğlu'na Prof.Süheyl Batum (CHP'den ayılmıştı), sağ kolu E.Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, E.Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve E. İstanbul Milletvekili Metin Işık (Rahmetli Aydın Menderes milletvekili yaptırmıştı) eşlik etti.

14 kez seçimlerde yenilmekten ders almayan Kemal Kılıçdaroğlu, gözünü kan bürümüş bir konuşma yaparken, negatiflik içinde, iktidara yönelik YIKICI LAFLARA devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var ki INSAF. INSAF.

'BU MECLİS, GAZİ MECLİS DEĞİL'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM için "Gazi Meclis" ifadesinin kullanılmasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu Meclise 'Gazi meclis' diyorlar. Bu meclis kimse kusura bakmasın gazi meclis değil. Gazi meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclisin neresi Gazi meclis? Yolsuzluklar konusunda duyarlı olmayan bir meclis olur mu?" BAY KEMAL, SEN NEYMİŞSİN!

Takdiri ilahi. Gözünü kan bürümüş nutuk atan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sinan Oğan yerin dibine soktu. Sinan Oğan , Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı teklifi açıkladı.

"Ata ittifakı adına seçimlere katıldım. Birinci turu Kılıçdaroğlu kaybetti. Kılıçdaroğlu desteğimi almak için bana, CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI VE 3 BAKANLIK TEKLİF ETTİ. O gün görüşmemizde, Kılıçdaroğlu'na "Parlamento çoğunluğu sizde değil, 5 puan da ilk tur da geridesiniz. Ucu ucuna kazandığınız bir seçimde, parlamento da arkanızda yok nasıl yöneteceksiniz ülkeyi? Cumhurbaşkanlığını alabilirsiniz ama ülkeyi yönetmezsiniz.

Ben, "ülke krizi çıkacak" dedim;

KILIÇDAROĞLU, 'EVET KRİZ ÇIKAR" dedi.

İkinci sorum şu oldu, "Krizden çıkış planınız var mı?" KILIÇDAROĞ- LU: "Var, bize destek olun seçimi kazanalım, ÜLKEYİ BİR DAHA SEÇİME GÖTÜRELİM" dedi.

BAY KEMAL ,SİNAN OĞAN'A CEVAP VERMENİZİ BEKLİYORUZ. Hatırlayalım.

Sinan Oğan'dan destek alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, sonra Ata İttifakı kuran Ümit Özdağ'a da, Üç Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nı teklif etmişti.

EKREM IMAMOĞLU YABANCILARIN PEŞİNDE..

İmamoğlu , Özgür Özel'i Kurultay'da Genel Başkan seçtirmişti. Kurultay sonrası İmamoğlu öndeydi. Tebrikleri bile o kabul etmişti. İmamoğlu'na LİDER, Özel'e GENEL BAŞKAN deniyordu. Özel'in, İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulma çalışmaları, aralarına kara kedi girdiğini gösteriyor. Zoraki bir aradalar. Aynı karede görünmekten kaçınıyorlar. İmamoğlu bır taraftan, GENEL BAŞKANLIĞI NE ZAMAN ALALIM planı yapıyor. Diğer yandan, Roma, Paris, son olarak Berlin Belediye Başkanları ve etkili platformlarla KÜRESEL LOJİSTİK GELİŞTİRME çalışmalarına hız verdi.

ÖZEL'İ NE ZAMAN GÖTÜRECEKLER?

Ekrem İmamoğlu'nun hem Türkiye hem de Avrupa temaslarını Özgür Özel çok yakından takip ediyor. Genel Başkanlığını tahkim etmekte acele ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile de ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. (Olası bir olağanüstü Kurultay'da İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kalmamak için)

SEÇİMLİ KURULTAY'A DİKKAT

6-9 Eylül arası Tüzük Kurultayı yapılacak. Kılıçdaroğlu hesap yapıyor.. Kurultay'ın seçimli parti meclisi toplantısına dönüşmesi için, taraflar DELEGE AVIİMZA REZERVİ çalışmaları yapıyor. İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmak için randevu talebinde bulunması, TÜZÜK KURULTAYI'na yönelik olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la buluştu, Ekrem'e halen randevu vermedi. Yani Kılıçdaroğlu, üç isim üzerinde SÖRF YAPIYOR (Özel,Imamoğlu,Yavaş). İmamoğlu'nun saraçhane medyası, "Genel başkan tartışılmaz değil.

Seçimli Kurultay olabilir" demeye zaten başladılar. İmamoğlu'nun birkaç planı var. Birisi, seçimli Kurultay olursa Özel'in yerine has adamı Gökhan Günaydın'ı getirmek. İkincisi, Özgür Özel biat ederse, PM'de gücünü daha da artırmak. Üçüncü, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık adaylığına çıkarsa, KENDİSİ DE GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek?

SONUÇ

CHP'de işler karışık. 4 İSİM,4 KANAT.

Herkes birbirini takip ediyor. Hamle üstüne hamleler yapılıyor. 3 VİRAJ VAR.

1)EYLÜL TÜZÜK KURULTAYI.

2)2025 KASIM OLAĞAN KURULTAY.

3)İMAMOĞLU KIZARSA, KILIÇDAROĞLU İMZA TOPLARSA, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PATLAR.

EKOSE (KAZANDIRAN CEKET) GİYEN ÖZGÜR ÖZEL, BAKALIM ÖNÜMÜZDEKİ YARIŞLARDA NE YAPACAK?