Kızılcahamam’da kamp başladı

KIZILCAHAMAM'DA kampa giren AK Parti Teşkilatı'nın "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantıları dün başladı. AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan değerlendirme ve istişare için Ankara Kızılcahamam'da bir araya geldi. Güvenlik önlemlerinin alındığı kamp alanına parti bayrakları ve Türk bayrakları asıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan kampın ilk gününde Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, belediye başkanlarıyla siyasi tecrübelerini paylaştı, sunumlar yapıldı. Kamp kapsamında üç gün boyunca 31 Mart yerel seçim sonuçları, parti çalışmaları ve ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür, turizm ve çevre gibi konular da masaya yatırılacak. Kamp yarın bitecek.