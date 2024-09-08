CHP’nin tüzüğünde şeytan detayda gizli

Aylardır tartışılan CHP tüzüğünde yapılacak değişiklikler, gizli kavgalar, pazarlıklar ve dar alanda baş döndüren manevralar eşliğinde tamamlandı.

Kurultay'da özellikle dört ismin "cumhurbaşkanlığı adaylığı ve şovları" göze battı. CHP Genel Merkezi'nin kurultaya getirdiği metin oy çokluğuyla kabul edildi. CHP'nin yeni tüzüğü kabul edildi ama tüzük içindeki şeytanlar! üzerinden pazarlıkların değişik alanlarda süreceği belirtiliyor. Tüzükte şeytanlar detayda gizli.

ÖN SEÇİM ŞEYTANI

Ön seçimin örgüt gözetiminde yapılması öngörüldü.

Değişiklikle, TBMM üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik yöntemlerin; ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması, merkez yoklaması olduğu belirtildi. (Şeytan:

Hakim gözetimi yok. Örgüt ön seçim yapacak. Partinin teşkilatta olmayan sevilen üyelerinin önü daraltılıyor.) Hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına parti meclisi karar verecek. Her seçim çevresinin özelliklerine göre oy kullanma esasları yönetmelikle belirlenecek.

Merkez yoklamasında ise adaylar doğrudan PM tarafından belirlenecek. (Şeytan:

Şu anda Ekrem İmamoğlu parti meclisine hakim. PM çok güçlü. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekilliği adaylığında parti meclisi güçlü olduğundan Ekrem İmamoğlu'nun şansı yükseltildi. Şu andaki parti meclisinden Mansur Yavaş zor çıkar.)

90 VEKİLİ SEÇEBİLECEK

Ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde PM, TBMM üye tam sayısının yüzde 15'i kadar sırayı genel merkez kontenjanı olarak belirleyebilecek.

(Şeytan: Mevcut Genel Başkan Özgür Özel, kafadan 90 milletvekilini seçilecek yerlere koyacak.) Parti meclisi, ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak, genel merkez kontenjanına ayrılan sıraları üçte birine kadar il örgütüne, üçte birine kadar gençlik ve kadın kolları üyelerine, üçte birine kadar da TBMM'nin mevcut partili üyelerine ayıracak.

Gençlik ve kadın kolları üyelerine ayrılan sıraların en az dörtte biri önceki seçimde milletvekili seçilmiş sıralara ayrılacak. İkinci adam: Genel sekreter. Genel sekreter, MYK'daki sırası genel başkan yardımcılarının önüne getirildi. Genel başkana, genel sekreter ve protokol yönetmeliğiyle belirlenen sırayla genel başkan yardımcıları vekalet edecek. (Şeytan: Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'yi güçlendirdi. Resmen vekili durumuna getirdi. Daha önce teşkilat başkanı vekil ve güçlü idi. Teşkilatı yanına alan teşkilat başkanı tırpanlandı.) TBMM grup başkanı ve başkanvekilleri, partinin en üst yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) alındı. (Mevcut grup başkanvekillerinin ikisi Ekrem İmamoğlu'na, biri Özgür Özel'e çok yakın. Parti meclisinden sonra en etkili kurumsal yapı, MYK üyeleri olarak oy kullanabilecekler.) Genel başkan adaylarına kurnazca engel. Kongrelerde başkan adayı olabilmek için kongre üye tam sayısının en az yüzde 10'unun, en çok yüzde 15'inin yazılı önerisi gerekir.

Adaylar yüzde 15'ten çok imza toplayamaz, kongre başkanlığına sunamaz. (Örneğin, mevcut genel başkan karşısına çok oyla aday olacak ismin öne geçmesi önlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önü kesilmek isteniyor.) Mevcut başkan isterse kafadan aday olacak.

Olağan kurultay 3 yılda bir yapılacak. (Şeytan: Bu madde, olağanüstü kurultay patlamazsa, Özgür Özel'in 2026 Temmuz ayına kadar genel başkanlığı garanti. Hatırlayalım, önceki gün Özgür Özel, erken seçimi 2025 Kasım olarak iddia etti. Kendisi için konuştu çünkü 2025 Kasım'da erken seçim olduğu takdirde seçimlere CHP genel başkanı olarak girme garantisi oluyor. 2026 Kasım deseydi, CHP olağan kurultayı yapılacağı için sıkıntıya girebilirdi.)

3 DÖNEM KURALI

Bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili seçilebilecek.

Yarısı tamamlanmadan seçimlerin yenilendiği yasama dönemleri hesaba katılmayacak.

(Şeytan: 27. dönemde başlayacak. Şu anda 28. dönem, yani 5 yıldır, 6 yıldır milletvekili olan bazı isimler korunuyor.

Örneğin, meşhur Faik Öztrak, 6 dönemdir milletvekili.

27 ve 28'de milletvekili olan Faik Öztrak, 2028'de de aday olabilir. Özgür Özel'in yakın bazı adamları da kurtarmış oluyor.) Üç dönemi tamamlayan milletvekili ön seçime girebilir, kazanırsa milletvekilliği listesine girebilir. Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak veya bu seçim çevrelerinde partinin oyunu yükseltmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi, PM kararıyla dönem kuralı uygulanmayabilecek.

(Şeytan: Genel başkana yakın bir isim, bu noktada milletvekili adayı olarak liste başına konabilecek.) Disipline sevk işlemlerinde sevk organının ve yetkili disiplin kurulunun belirlenmesinde ilgilinin parti suçu işlediği tarihteki görevi dikkate alınacak. (Şeytan: Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi, Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve parti üyeliğinin devam etmesi durumunda cezanın kesinleştiği tarihteki genel başkan ve genel sekreterin görüşü alınarak PM'de olacak.)

SONUÇ

CHP'de, dört isim arasında (bugünkü güç durumuna göre Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu) cumhurbaşkanlığı adaylığı meydan muharebesinin çeşitli cephelerde süreceği gözleniyor.

CHP kulislerinde tartışılan dikkat çekici bir konu da tüzük değişikliğinin ardından PM'de değişikliğe gidilecek yeni bir olağanüstü kurultay sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı.

Parti içinde (Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ve il başkanları) bazı isimler, tüzük değişikliği kapsamında PM'nin yeni tüzüğe uygun olarak yenilenmesi için bir olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Yeni tüzüğe göre, CHP olağan kurultayı Temmuz 2026'da olacak.

Belli oldu ki, yeni tüzükle Kemal Kılıçdaroğlu'nun önü kesilmek istendi.

Tüzük kurultayına gelmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de ipleri yeniden ele alması için 2026 yılı Temmuz'a kadar beklemeyeceği ve olağanüstü kurultay için düğmeye basacağı konuşuluyor.

Evet, ömür biter, CHP'de kavga, hizipçilik, dar alanda manevralar bitmez...