Başkan Erdoğan’dan mesaj: Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen tören için mesaj gönderdi.

'BÜYÜK BİR AZİMLE DEVAM'

Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti. Erdoğan mesajında "Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.