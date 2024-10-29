Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti’yi kuruyor

İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, parti kuracağını açıkladı. Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini verdi. Bakanlık önünde açıklama yapan Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak" dedi.