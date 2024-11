ABD’de kıyasıya başkanlık yarışı

ABD'de oy verme işleminin başladığı ilk yer, yıllardır devam eden gelenek çerçevesinde New Hampshire eyaletinin Kanada sınırına yakın Dixville Notch kasabası oldu. Kasabada kayıtlı 6 seçmenden 3'ü Trump için oy kullanırken, diğer 3 kişi ise oyunu Harris'ten yana kullandı. Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire ve Virginia eyaletlerinde halk yerel saatle 06.00'da oylarını kullanmaya başladı.

SALINCAK EYALETLER KRİTİK

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin birçok bölgesinde oy verme işlemi 06.00'da başlarken, orta kesimdeki bazı bölgelerde oy kullanma merkezleri 07.00'de açıldı. Maine eyaletinin büyük bir bölümünde de 06.00'da başlayan seçim süreci, 500'den az kişinin yaşadığı belediyelerde ise en geç 10.00'da başlatıldı. Diğer eyaletlerde oy kullanma işlemleri yerel saatleriyle 21.00'de sonlandırıldı. ABD'nin seçim sisteminde 538 delege bulunurken, başkanlık yarışını kazanmak için adayların en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Seçimde Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici oluyor.Trump ve Harris'in kampanyalarına özel olarak yoğunlaştığı ve 7 salıncak eyalet arasında nüfusu en kalabalık olan Pensilvanya, yeni başkanı belirleme ihtimali en yüksek eyalet olarak öne çıkıyor.

38 MİLYON OY POSTAYLA ATILDI

Seçim öncesi yapılan erken oy kullanma oranı, ABD tarihinde rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşık 240 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın yayınladığı son verilere göre 82 milyon 713 bin 594 seçmen erken oy kullandı. Seçmenlerin yaklaşık 45 milyonu sandık başında, yaklaşık 38 milyonu ise posta yoluyla oy verdi. Erken oy kullanma verilerinde kadın seçmenlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, Harris kampanya ekibi bu verilerden yola çıkarak seçimi kazanma konusunda umutlu olduklarını belirtti. Donald Trump, seçim gecesini Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde geçirdi. Kamala Harris ise Washington DC'deki Howard Üniversitesi'nde destekçileriyle birlikte seçim sonuçlarını takip etti. Gazetemizin baskıya gittiği anlarda seçim sonuçları henüz netleşmemişti.

İKİ BAŞKAN ADAYI SON MESAJLARINI PAYLAŞTI

ABD seçimlerinin bitmesine saatler kalırken Donald Trump ve Kamala Harris, seçmenleri için son mesajlarını yayınladı. Donald Trump, "Amerikan siyasi tarihindeki en büyük ve en geniş koalisyonu kuruyoruz. Kamala ve savaş çığırtkanı kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğini, milyonlarca Müslümanın öldürülmesini sağlayacağını ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağını biliyorlar. TRUMP'A OY VERİN VE BARIŞI GERİ GETİRİN!" dedi. Kamal Harris ise, "Kariyerim boyunca tek bir müşterim oldu, insanlar. Başkan olarak sizi her zaman birinci planda tutmaya devam edeceğim. Fırsat ve özgürlük dolu bir gelecek için oy vereceğiz; bazıları için değil, herkes için. Ve birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN ÜST DÜZEY TEDBİR ALINDI

ABD'DE, başkanlık seçimleri nedeniyle oy kullanma ve sayım noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı. Ülke genelinde, oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildiği ve bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldığı bildirildi. Caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldığı ayrıca oy kullanma kabinlerine 'panik butonları' yerleştirilerek sandık güvenliğinin de üst seviyeye taşındığı aktarıldı. Başkent Washington'da, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.