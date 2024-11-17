Küresel sorunlara somut çözümler

G20 Liderler Zirvesi bu yıl Brezilya'da gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın beraberindeki heyetle zirveye katılmak için yola çıkacak. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi. Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek.

AÇLIĞA KARŞI KÜRESEL BİRLİK

Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak. Küresel sistemin yetersiz kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak, revize edilmesi gereken noktaların altı çizilecek. Dünyadaki gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son aşama da görüşülecek. Brezilya G20 dönem başkanlığında yoksulluk ve açlığa karşı küresel birlik oluşturmayı hedefliyor. "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" olarak adlandırılan girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor.

YENİ KRİZLER ENGELLENECEK

Girişimin G20 liderlerinin katılacağı bu yılki G20'de resmen başlatılacağı kaydediliyor. Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor. G20 hem gelişmiş hem gelişmekte olan en büyük ülkeleri kapsayan temsil niteliği yüksek yapısına sahip bir platform olarak önem taşıyor. Türkiye, G20'nin küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından en uygun platform olduğunu değerlendiriyor. Bu kapsamda G20'nin çalışmalarına aktif katkı sağlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Ortadoğu'ya yaymaya çalıştığı savaş dünya sistemini daha fazla sorgulanmaya açık hale getirdi. Yeni krizlerin patlak vermemesi için küresel yönetişim mekanizmalarının reforme edilmesi ve çok taraflı platformların güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durulurken, zirvede bu konunun gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

SES GETİRECEK BİR BULUŞMA OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü dönüşü G20 zirvesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Verimli, faydalı bir zirve olacak diye düşünüyorum. Brezilya Devlet Başkanı Lula ile oradaki buluşmamız inşallah dünyada ses getirecek bir buluşma olacak. Rio'da gerçekleşecek G20 Zirvesi'ni, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olarak görüyoruz. Türkiye, küresel ekonomi için istikrarı artırıcı önlemler ve iş birliklerine yoğunlaşmış bir ülke."

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇOK KRİTİK

Özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma süreçlerine yönelik ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkeler arası dayanışmanın önemini her fırsatta dile getirdik. Enerji güvenliği de Türkiye için kritik bir konu. Küreselleşen dünyada gelişmekte olan ülkelerin ekonomik zorluklarına yönelik somut öneriler içeren bir gündem oluşturmalıyız. Çünkü zincirleme reaksiyonla sadece bir ülkenin değil ilişkili birçok ülkenin ekonomisini etkileyen krizlere karşı tedbir almalıyız. Türkiye, hem kendi ekonomik çıkarlarını hem de gelişmekte olan ülkelerin durumunu iyileştirmek için çalışıyor" dedi.