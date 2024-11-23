Enerjide hedef tam bağımsızlık

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Enerjide tam bağımsızlık hedefinde olduklarını belirten Erdoğan, "Hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

14 YIL KESİNTİSİZ BÜYÜME

Dış ticaret açığının en büyük nedeninin enerji ithalatı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Böyle ağır bir ithalat kalemiyle sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak açık söylüyorum, her babayiğitin harcı değildir. Türkiye zor olanı başarmış, son 20 yılda senede yüzde 5,4 oranında büyüyerek farkını ortaya koymuştur. Tüm bu sıkıntılara rağmen 14 yıldır kesintisiz ve istikrarlı şekilde büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde de dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğiz. Türkiye olarak bu gerçekler temelinde, madenden petrole, rüzgardan güneş enerjisine kadar her başlıkta ülkemizin potansiyelinde en üst düzeyde istifade etmenin çabasındayız. Enerjide tam bağımsız Türkiye olarak, eleştirilere aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kim ne derse desin, hiçbir alanda ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız" dedi.

ESKİŞEHİR'DE BÜYÜK KEŞİF

Eskişehir'de dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementlerinin keşfedildiğini belirten Erdoğan, "Bu sahadaki üretimi geliştirerek önemli tedarikçi haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi. Doğal gazda, yurt içi üretimin günlük 8 milyon metreküpe çıktığını dile getiren Erdoğan, "3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizden karşılıyoruz. Yüzen üretim platformunu envanterimize kattık. 2026 yılında üretime alacağımız platformla günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Hanelerin yarısının ihtiyacını kendi gazımızla sağlayacağız" diye konuştu. CHP'li Özgür Özel'in pazar davetine karşı Filyos çağrısı yapan Erdoğan, "Bizi çarşı pazara davet ediyorlar, biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz" ifadelerini kullandı.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

Meclis'teki kayyum arbedesi nedeniyle de CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, "Biz siyasi parti olarak çarşı, pazar, sokakta muhalefetten çok daha güçlü şekilde varız. Halkımızla olan gönül bağımızı koparmadık. CHP Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niye ziyaret edemiyor. Sayın Özel neden Filyos'taki tesisi ziyaret etmedi, Akkuyu'daki NGS'nin nerede olduğundan acaba Özel'in haberi var mı? Gazi Meclis çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine kesinlikle müsamaha yoktur. Komisyon basarak, terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin yanılgı içindedir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve kent uzlaşısı dediği ittifak CHP'yi zehirlemektedir. CHP'nin bir an önce kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.