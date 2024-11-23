İsrail, sahte hesaplarla İslamofobi’yi yayıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, TBMM'de Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'in sosyal medya oyununu ifşa ettiklerini açıkladı. Başar, TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'ndaki sunumunda 2023'te İslamofobik saldırıların yüzde 57 artış gösterdiğini ve mağdurların çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu dile getirdi.

DİZİLERDE ALGI VAR

Başar, ırkçı ve İslamofobik söylemlerle mücadelede medya okuryazarlığı, yasal düzenlemeler, eğitim, sosyal medya şirketlerinin sorumluluğu ve platformlarla işbirliği gibi çözüm önerilerinin öne çıktığını ifade etti. Evren Başar, İsrail'in sosyal medya oyununu ifşa ettiklerini belirterek, "İsrail'in Müslüman görünümlü sosyal medya hesaplarıyla manipülasyon yaptığı tespit edilerek bu hesaplar yalanlanmış ve propaganda ağının yapısı ifşa edilmiştir" dedi. Başar, uluslararası medyanın 'Müslüman terörist' ifadeleri ile oluşturduğu algı operasyonuna karşı sosyal medya platformlarının uyarı getirmesi konusunda çalışma gerçekleştirilmesini; dijital platformlarda düzenli olarak ırkçı ve İslamofobik yaklaşım sergileyen hesaplara yaptırım uygulanmasını sağlayacak bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Ayrıca dizi ve filmlerde Müslümanların ve yabancı uyruklu karakterlerin, karanlık, kötü, ahlak dışı özellikler çerçevesinde oluşturulmasının toplumda Müslümanlar hakkında olumsuz intiba bıraktığını dile getiren Başar, medyanın Müslüman tasvirini değiştirmesi için yaptırım mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini kaydetti.