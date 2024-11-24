İsrail’in suçları gizleniyor

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, iki kuruluş tarafından düzenlenen fuarın başarılı geçmesini temenni etti.

"ÇATIŞMA DÖNEMİNDEYİZ"

İnsanlığın kan kaybettiği bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri kendi çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerini savaş, çatışma ve istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Dünya biraz da İslam alemini zorlu bir sınavdan, kapsamlı bir kuşatmadan, sinsice hazırlanmış planların ateş çemberinden geçiriyor. Bakınız, hemen yanı başımızdaki Filistin'de 14 aydır mazlumlar, masumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivil acımasızca katlediliyor. Küresel yönetişim mekanizmaları, uluslararası örgütler ve uluslararası medya Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor" dedi.

"VAHŞET VE BARBARLIK"

Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulandığını dile getiren Erdoğan, "Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken kimi ülkeler bu alçak katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle adeta zulmü körüklüyorlar. Bu durumdan cesaret alan siyonist katiller ise vahşet ve barbarlıklarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Pervasızlıkta çıtayı sürekli yükseltiyor" diye konuştu. 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmek istediğini belirten Erdoğan, "Filistin'i yeniden özgürleştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin diyorum" şeklinde konuştu.

"BATI SÖZÜNÜ TUTMALI"

Filistin devletinin tanınması için uluslararası arenada tüm imkanları seferber ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "İsrail'in Filistin'deki soykırımını durdurmak için zorlayıcı tedbirlerin bir an önce alınmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında çıkan tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını önemli buluyoruz. Yıllardır dünyaya hak, hukuk, adalet ve insan hakları dersi veren batılı ülkelerin bu noktada sözlerini yerine getirmeleri mecburidir. 3 kuruş siyasi rant sağlayacağım diye ülkesine ve devletine 'İsrail ile ticaret yapıyorlar' iftirası atanlar gibi olmadık" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASININ YAPILDIĞI PROGRAMDA KONUŞTU: EĞİTİM-ÖĞRETİM SİYASET ÜSTÜDÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına inşallah birazdan şahitlik edeceğiz. Kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak" dedi.

'DAVAMIZ GÜÇLENECEK'

BAŞKAN Erdoğan, "Sizlerin de gayretleriyle maarif davamız daha da güçlenecek. Eğitim, evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama, mazi ile güçlü bağlar kurma sürecidir. Eğitim bu yönleriyle ecdadımızdan bize miras kalan değerleri keşfetme yolculuğudur. Biz eğitim öğretim yoluyla sadece meslek sahibi değil, fikri hür, vicdanı hür bireyler yetiştirme derdindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yalnızca bilgiyi değil hikmet ve erdemi hedefliyoruz. Milletimizin tarihi birikimini, köklü değerlerini merkeze alan modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten bilimsel yaklaşıma dayalı bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz" açıklamalarında bulundu.