Akran zorbalığına karşı İskandinav modeli

Okullarda yükselen akran zorbalığı vakalarını önlemek için harekete geçen hükümet, Türkiye'de uygulanacak mücadele modeline karar verdi. Dünya örneklerini mercek altına alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, akran zorbalığıyla mücadele için "İskandinav modeli"nin Türkiye için uygun olduğunu belirledi. İskandinav modelinde çocuğa empati, problem çözme, zorbalığın farkında olma ve fark ettiğinde ailesine bildirme eğitimi verilecek. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'nda, 0-6 ile 7-18 yaş arasındaki akran zorbalığı çalışmalarına ilişkin UNICEF'le birlikte çalışma modülleri oluşturulduğunu, ihaleye çıkıldığını ve kısa zamanda hayata geçirileceğini kaydetti. Şirnevai model hakkında şu bilgileri verdi: "Uygulama modülü 0-9 yaşı kapsıyor. 4 ana temel öngörümüz var: Hoşgörü, saygı, merhamet ve cesaret. 0-3, 3-6 ve 6-9 yaş şeklinde gidiyor eğitim programı. Materyallerle eğitimler söz konusu. Türkiye'de pilot uygulamayla başladık ve çok fark ettiğini gördük" dedi.