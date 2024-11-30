‘Sınır ötesinde Kürtlerin en büyük hamisi Türkiye’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkezi'nde Ege ve Akdeniz milletvekilleri ile bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin dış politikası hakkında vekillere brifing verdi, sahada vatandaşa anlatılması gereken Türkiye'nin attığı adımlardan söz etti. İlki ekim ayında Marmara bölge milletvekilleri ile başlayan toplantıların üçüncüsü 16 Ocak'ta devam edecek.

PYD'NİN OKSİJEN MASKESİ

Bakan Fidan Türkiye'nin dış politikada oyun kuran, oyunbozan, kritik coğrafyalarda da tesir yaratan, gündemi belirleyen bir rol üstlendiğini belirtti. Fidan, ABD'deki seçimlere yönelik, "Trump'ı bekleyeceğiz göreceğiz. Ocakta göreve gelecek. Trump'ın 'savaş başlatmayı değil savaşları bitirmeye geldim' açıklamasının karşılığının ne olduğunu şu anda biz de bilmiyoruz. Hepimiz gözlemleyip izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Fidan, ABD'nin YPG ve PYD için "oksijen maskesi" görevi üstlendiğini anlattı. Suriye'de bir terör devletinin kurulabilmesini olanaklı görmediğini bildiren Fidan, sınır ötesinde Kürtlerin en büyük hamisinin Türkiye olduğunu ifade etti.

NÜKLEER ÇIKIŞA DİKKAT

Putin'in nükleer çıkışının sadece bir tehdit olarak görmenin yanlış olacağını kaydeden Fidan, "Kullanılabilecek bütün konvansiyonel silahlar zaten kullanıldı ama savaş son bulmadı. Bu süreçte ya barış galip gelecek ya savaş kontrolden çıkacak. Putin bunu bu sözleriyle zaten ifade etti. Savaş Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına sıçradı. Bu da etraftaki bütün ülkeleri yakacak bir noktaya gidecek ya da bir şekilde barış galip gelecek. Putin'in bu nükleer çıkışı bu yüzden dikkate alınmalı" değerlendirmesini yaptı. Toplantıda bir yılı aşkın süredir devam eden Gazze soykırımı konusunda ise "Biden'ın söylediği arabuluculuk için hazırız. 7 Ekim'den bugüne Gazze'deki soykırımın ateşkesi için çabalayan nadir ülkelerden biriyiz" mesajı verildi.