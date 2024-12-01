Netanyahu barbarını sessizce izliyorlar”

TRT World Forum 2024'te konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım hakkında net mesajlar verdi. Uluslararası komiteye İsrail üzerinde baskıyı arttırması için çağrıda bulunduklarını yineleyen Fidan, "Gazze'deki soykırıma bir son getirmek istiyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail'e yönelik dava açıldı" dedi.

42 İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin'de soykırım gerçekleştiren İsrail hükümetinin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Fidan, "Filistin'deki soykırım uluslararası sistemin durumunu gösteren en son durumdur. Burada her bir gün İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İnsanları zorda bırakmaktadır. Bugün Filistin'de 42 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu inanılmaz bir seviyedir. Birleşmiş Milletler kurumları, gazeteciler, aracı kurumların hepsi İsrail'in saldırılarının kurbanı olmuştur. Bu da uluslararası organizasyonları zorda bırakmaktadır" dedi.

Netanyahu'nun barbarlıklarına uluslararası kurumların seyirci kaldığını belirten Fidan, "Onu durdurmak için hiçbir şey yapmıyorlar. Bu ikiyüzlülüğü ve çifte standartları göstermektedir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, Gazze krizine ve Ukrayna Savaşına aynı perspektiften baktığını vurgulayan Fidan, "Burada iki savaşa yönelik prensip pozisyonlarımız vardır. Ancak bu politikayı pek çok ülkede görmemekteyiz. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki; burada açıkça çifte standart vardır. Özellikle İsrail'e yönelik silah desteği bu ülkeyi daha agresif yapıyor. İki devletli çözüm için bastırıyoruz. Filistin devletinin tanınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylece politikalarını değiştirmeye çalışıyoruz. Filistin hemen adalete ihtiyaç duymaktadır. Bizler uluslararası kanunun uygulanması konusunda takipçi olacağız" diye konuştu.