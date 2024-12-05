Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Bakan Hakan Fidan; Yunan, İspanyol, Ukraynalı, Alman ve Kanadalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Bakan Hakan Fidan; Yunan, İspanyol, Ukraynalı, Alman ve Kanadalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Brüksel'de bir araya geldi.

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Brüksel'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Brüksel'de Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki işbirliği konularını görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de görüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Suriye, Gazze ve Ukrayna konuları ele alındı. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldığı bildirildi.