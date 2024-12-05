Japon Veliaht Prensi Beştepe’de: Yüzyıllık dostluk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye'ye geldi. Prens ve Prenses ile beraberlerindeki heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı karşıladı. Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İNCELEMELER YAPACAK

Erdoğan ve Prens'in görüşmesinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Japonya heyeti de hazır bulundu. Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtiliyor. İstanbul'da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir'deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.

JICA PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Veliaht çift, Ankara'da bir otelde, Türkiye'de bulunan Japon vatandaşları ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) personeliyle görüştü. Prens ve Prenses, görüşmede, Japon vatandaşlarının Türkiye'de yürüttüğü çalışmaları ele aldı.