Alman basını: Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

Suriye'nin geleceğine ilişkin makale kaleme alan Alman basını, çatışma halindeki grupları etkilemek için Türkiye ile çalışılması gerektiğini yazdı. Alman basını, Suriye'de Beşar Esad karşıtı grupların Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'yı ele geçirmesini yakın takibe alarak Batı'nın bu konuda Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu yazdı. "Batı'nın neden şimdi Türkiye'ye ihtiyacı var?" başlığıyla makale kaleme alan Spiegel dergisi, Avrupa ve Amerika'nın Suriye'deki tarafları etkilemek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çalışması gerektiğini vurguladı.

'GELECEĞİNİ BELİRLİYOR'

Alman basını, Avrupa'nın savaştaki tarafları etkilemek için elinde bir avantajının bulunmadığına işaret ederek, Esad'ın 2012'de Suriye'nin Humus kentine gerçekleştirdiği kimyasal saldırıyı hatırlattı. Ayrıca makalede Batı'nın Esad'ın kimyasal saldırısına müdahale etmediği için şu anki gelişmelere de etki etme şansının olmadığı aktırıldı. ilişkin tutumuna atıfta bulunan Alman basını, "Suriye'nin geleceğini İran, Rusya ve hepsinden önce Türkiye belirliyor. Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı" dedi.

DRON SALDIRISI

Öte yandan başkent Şam'da bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığı'nın binasının olduğu bölgeye kamikaze dron saldırısı düzenlendi.