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HTŞ’nin lideri konuştu: Bu rejim öldü

HABER MERKEZİ
HTŞ’nin lideri konuştu: Bu rejim öldü

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı muhalif grupların Esed rejimine karşı başlattığı ayaklanmanın ardından birçok kritik kent kontrol altına alındı. Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

YABANCI GÜÇLER

Humus'un da düşmesi beklenirken HTŞ Lideri Ebu Muhammed el Golani, önemli açıklamalarda bulundu. Golani, yeni dönemde yeni bir hükümet kurulacağının sinyalini verdi. Dün sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçelerini de ele geçiren muhalif gruplar, Esad rejim güçlerinin önemli kalelerini düşürdü. Muhalif güçlerin lideri Golani, "Bu rejim artık öldü. Yabancı güçler Suriye'yi terk etmeli. Rejim düşünce yabancı güçlere gerek kalmayacak" dedi.

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