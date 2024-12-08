Başkan Erdoğan: Asrın felaketinde milletimizin yanındaydık

Erdoğan, dün Gaziantep'te düzenlenen 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının, Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz sosyal konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı, her dağında bir kahramanın yattığı bu bölge öyle sıradan bir yurt değil. Burası dünya tarihini yazanların dünyaya yön verenlerin yurdudur. Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Asrın inşasını başlattık" ifadelerini kullandı.

'SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ'

"Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik" diyen Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Burası öyle Özgür Özellerin şunların bunların laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil. 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılının sonunda Gaziantep'imizde toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üstüne sünger çekenlerden olmadık."

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR

Gaziantep'i yeni nesil belediyecilik anlayışıyla Türkiye yüzyılına yakışır, örnek bir şehir yapmak için var gücüyle çalıştığını belirten Erdoğan, "Gaziantep tren istasyonundan başlayıp şehir hastanesine ulaşacak 10,5 kilometre uzunluğundaki metro projemizi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programımıza aldık. Gaziantep'te yerel ve yatay mimari ile yapılacak 50 bin konutluk yeni bir şehir kuruyoruz. Gaziantep Mersin arası yakın zamanda 2 saat 15 dakikaya inecek" dedi.

'DURUMLARI İÇLER ACISI'

Erdoğan, "Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya dahi gerek duymuyoruz. Ne vizyon var, ne proje. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Bakınız, kule deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor. Ama kule deyince Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatları yok. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta, yandaşlarını zenginleştirmekte. İzmir Körfezi zaten kaderine terk edildi, umurlarında bile değil. Bir başkası 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kör düğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama SGK'ya olan borçlara gelince kırk dereden su getiriyorlar. Yani nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz, vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Biz gök kubbede hoş bir seda bırakmanın peşindeyiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL KAHVEHANE AÇMAYA GİTTİĞİ KİLİS'TE VEKİLİ FIRÇALADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te "Emekli Kıraathanesi" açılışına katıldı. Açılışın ardından yaptığı konuşmada, emeklilerin burada ücretsiz çay içebileceğini belirtti. Öte yandan Özgür Özel, Kilis'te kendisine hatırlatma yapan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi. CHP Genel Başkanı Özel, Kilis'te konuşma yaparken kulağına fısıldayan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e 'Dur abi biliyorum' deyip sinirlendi. Özel, "Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongre merkezini yapıyoruz" dedi. Bu sırada Meriç, "Bugün kurtuluş günü" deyince Özel sinirlendi ve sert bir şekilde "Biliyorum" dedi.

İŞTE LİDERLİK FARKI

Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özel, dün aynı bölgede aynı saatlerde açılış törenlerine katıldı. Erdoğan, Gaziantep'te depremzedelere evlerinin teslim edildiği törende, muhalefetin içler acısı halini anlattı. Özel ise, Erdoğan'ı doğrularcasına o anlarda Kilis'te şaşaalı bir törenle ve alkışlar eşliğinde bir kahvehanenin açılışını yaptı. İKİ TÖREN, İKİ LİDER ARASINDAKİ VİZYON FARKINI ORTAYA KOYDU.

MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİ

Deprem bölgesinde dün iki lider tören ve açılışlara katıldı. Başkan Erdoğan, Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "2025 sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgesinde ise 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz" dedi. Muhalefetin içler acısı haline de değinen Erdoğan, "Ana muhalefet gibi bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üstüne sünger çekenlerden olmadık" diye konuştu.

AÇILIŞTA ÇOK MEMNUN OLDU

Erdoğan'ın bu açıklamaları yaptığı saatlerde, ana muhalefet lideri Özgür Özel de Kilis'te çok önem verdiği bir törendeydi... Büyük bir gururla, kentteki bir kıraathanenin açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özel, törende yaptığı konuşmada, "Çok sayıda emeklimizin vaktini geçirebileceği güzel bir yeri Kilis'e kazandırmanın memnuniyetini duyuyoruz" diye konuştu. İki liderin aynı gün katıldıkları iki ayrı etkinlik, aradaki vizyon farkını gösterir nitelikteydi.

TAPU TESLİM TÖRENİNDE HİZMET SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "2025 yılı sonunda deprem yaşanan bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz" diye söz verdi.

GÖSTERİŞLİ ETKİNLİKTE YÜZÜ GÜLDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te gösterişli bir törenle Emekli Kıraathanesi'nin açılışını yaptı. Aldığı coşkulu alkışlarla memnun oldu. Özel'in, Kilis'te katıldığı etkinlikler sırasında CHP Milletvekili Melih Meriç'i azarlaması dikkat çekti.