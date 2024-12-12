Fidan’dan DEM’lilere: Kendinizi geliştirin

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe teklifi görüşmelerinde konuşan Bakan Fidan, Suriye konusunda Türkiye'nin 13 yıldır krizin bütün aşamalarında, bütün boyutlarında, bütün muhataplarında beraber hareket ettiklerini söyledi. Fidan yürütülen stratejinin bugün itibariyle başka bir noktaya evrildiğini dile getirdi.

"SURİYE İFLAS ETTİ"

Son iki yılda Esad rejiminin çöktüğünü belirten Bakan Fidan, Suriye'nin bütün yapılarıyla iflas ettiğini ve sadece ufak bir dokunuş beklediğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız bunu gördüğü için geçen yıldan itibaren aradaki bütün mekanizmaların Astana'dan itibaren bürokratik düzeyde, siyasi düzeyde kurulmuş ne kadar mekanizma varsa bunların hepsini bir kenara iterek kendisi direkt olaya müdahil oldu. Çünkü okuduğu raporlardan, yaptığı gözlemlerden olayın nereye gittiğini görüyordu. Kendisi en yüksek ağızdan en yüksek teklifi yaptı. Bunda da karşılık alamadık. Ama bu, onların karşı karşıya kaldığı sonu önlemedi maalesef" diye konuştu. DEM Parti sıralarından yükselen seslere tepki gösteren Bakan Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret. Suriye'nin tamamına bakın. Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var, birçok unsur var" ifadelerini kullandı.

'KÜRDOFOBİ' ÇIKIŞI

Bir milletvekilinin Türkiye'nin 'Kürdofobik' dış politika izlediği yönündeki iddialara yönelik Bakan Fidan, "Kürdofobik bir dış politika, dedi bir milletvekilimiz. Bunu reddediyorum. Biz bir terör örgütüne karşıyız, PKK tüm partilere karşı. Kimin Kürdofobik olduğu ortada. Bizim Erbil ile ilişkimiz ortadayken, bizim Suriye'nin meşru Kürt siyasi temsilcileriyle ilişkilerimiz ortadayken bize silah çekene düşmanlık yapmamızı Kürdofobik olarak nitelendirmeniz gerçekçi değil. Size tavsiyem artık geldiğimiz noktada 2025 yılında biraz sınıf atlamaya ihtiyacımız var. Demogojiyle bir yere gelme şansı yok. Kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için geliştirin kendinizi" şeklinde konuştu.